Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ताइवान पर भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं

Aaj Ki Taza Khabar 31 August 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज चीन के तियानजिन में SCO समिट में शामिल होंगे। उनके साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी शिरकत करेंगे। आपको बतातें चलें कि SCO समिट पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुंबई में मराठा आरक्षण के समर्थन में मनोज जरांगे का अनशन और प्रदर्शन जारी है। चीन के तियानजिन में आज से SCO समिट शुरू होगा। इसमें पीएम मोदी के अलावा रुसी राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल होंगे। जानकारी सामने आ रही है कि पीएम मोदी की जिनपिंग के साथ भी मीटिंग होगी। समिट से इतर पीएम मोदी और पुतिन के बीच भी मीटिंग होगी। SCO समिट पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 125वां एपिसोड होगा। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को होगी। बताया जा रहा है कि यह बैठक सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी। इस बार की कैबिनेट बैठक काफी अहम होने वाली है। कैबिनेट बैठक में संभल की न्यायिक रिपोर्ट रखी जाएगी और उस पर चर्चा होगी। न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर संभल में आगे की कार्रवाई पर निर्णय भी हो सकता है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर शनिवार शाम यहां पुराने रेलवे पुल पर 205.52 मीटर पर पहुंच गया जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से अधिक है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। मुंबई में मराठा आरक्षण के समर्थन में मनोज जरांगे का अनशन और प्रदर्शन जारी है।

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates (आज की ताजा खबर लाइव अपडेट्स)