Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में बढ़ता जा रहा बाढ़ का खतरा, टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने जापान से मिलाया हाथ

Today Live Updates: उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ की वजह से आम जनता को अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीँ दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ का खतरा अब भी मंडरा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि, पंजाब में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। वहीँ बाढ़ की वजह से करीब 40 लोगों और सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है। भारत के साथ टैरिफ विवाद के बीच, अमेरिका ने जापान के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को एक कार्यकारी आदेश जारी करके लागू किया गया और जापान से आयात पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। ऐसी ही तमाम ख़बरों को जानने के लिए आपको inkhabar पर ऐसे ही बने रहना होगा।

aaj ki taza khabar