Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में बढ़ता जा रहा बाढ़ का खतरा, टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने जापान से मिलाया हाथ

🕒 Updated: Sep 05, 2025 | 8:58 AM IST

Today Live Updates: उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ की वजह से आम जनता को अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीँ दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ का खतरा अब भी मंडरा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि, पंजाब में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। वहीँ बाढ़ की वजह से करीब 40 लोगों और सैकड़ों मवेशियों की मौत हो चुकी है। भारत के साथ टैरिफ विवाद के बीच, अमेरिका ने जापान के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को एक कार्यकारी आदेश जारी करके लागू किया गया और जापान से आयात पर 15 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया। ऐसी ही तमाम ख़बरों को जानने के लिए आपको inkhabar पर ऐसे ही बने रहना होगा। 

  • 08:56 (IST) 05 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live: IPL में ललित मोदी तोड़ चुके Broadcasting Rules

    Aaj Ki Taza Khabar Live: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी (Lalit Modi ने दावा किया कि उन्होंने 2008 में टूर्नामेंट के पहले मैच के दौरान प्रसारण नियमों (broadcasting rules) का उल्लंघन किया था। कोलकाता नाइट राइडर्स  (Kolkata Knight Riders) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) के बीच आईपीएल का पहला मुकाबला हुआ था और मोदी ने कहा कि वह उस मौके की गंभीरता को देखते हुए वह 'हर नियम तोड़ने' को तैयार थे।

  • 08:20 (IST) 05 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live: फिर डोली अफगानिस्तान की धरती

    Aaj Ki Taza Khabar Live: अफगानिस्तान में आज सुबह 3:16 बजे एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई। इससे पहले गुरुवार देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जबकि उससे पहले 4.8 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए थे।

  • 08:10 (IST) 05 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live: आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

    Aaj Ki Taza Khabar Live: आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश कल प्रधानमंत्री से मिलेंगे। आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।

  • 07:30 (IST) 05 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live: यूक्रेन में सैनिक तैनात करने के लिए 26 देश हुए राजी

    Aaj Ki Taza Khabar Live: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने गुरुवार को पेरिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बैठक की। युद्धग्रस्त यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हुई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि युद्धविराम के बाद 26 देश यूक्रेन में अपने सैनिक तैनात करने के लिए तैयार हैं।

  • 06:36 (IST) 05 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live: अयोध्या आएंगे भूटान के प्रधानमंत्री

    Aaj Ki Taza Khabar Live: बड़ी खबर ये है कि आज यानी 5 सितंबर को भूटान के PM दाशो शेरिंग तोबगे आज राम मंदिर में पूजा-अर्चना करने पहुंचेंगे। साथ ही वो अयोध्या का दौरा भी करेंगे।

