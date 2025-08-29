Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी 31 अगस्त को जाएंगे चीन, SCO समिट में लेंगे हिस्सा

Live

🕒 Updated: Aug 29, 2025 | 10:15 PM IST

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज की बड़ी और ताजा खबर ये है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय जापान दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा से मिलेंगे। और वो 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। वहीँ आपको बता दें, इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी आज मुंबई जाएँगे। इस दौरान वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ-साथ विकास अघाड़ी के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनका साथ मांगेंगे। वहीं, इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आज बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जुड़ेंगे और उनकी “मतदाता अधिकार यात्रा” का हिस्सा बनेंगे। ऐसी ही तमाम ख़बरों को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। 

  • 22:14 (IST) 29 Aug 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के तियानजिन शहर का दौरा करेंगे।

  • 22:10 (IST) 29 Aug 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-श्रीनगर हाईवे आज रात तक बहाल होने की उम्मीद: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह

    Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, "हमें लगता है कि आज रात तक राष्ट्रीय राजमार्ग कम से कम ज़रूरी वाहनों के लिए खुल जाएगा। DIG, DC और राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी अधिकारी दिन भर यहां काम कर रहे हैं... बिजली के मामले में हम ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते, न ही विभाग पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि पानी फैल गया है और कुछ जगहों पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है।"

  • 20:35 (IST) 29 Aug 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live: दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे पुतिन, क्रेमलिन ने की पुष्टि

    Aaj Ki Taza Khabar Live: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर महीने में भारत का दौरा करेंगे। इस बात की पुष्टि क्रेमलिन ने की है। यह दौरा भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

  • 20:28 (IST) 29 Aug 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live: J&K: बांदीपोरा जिले की जादिगे तुलैल गुरेज घाटी में बादल फटा

    Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज घाटी के तुलैल क्षेत्र स्थित जदिगे गांव में शुक्रवार को बादल फटने की घटना सामने आई। अचानक हुई इस प्राकृतिक आपदा से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। अब तक किसी जानमाल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

  • 20:08 (IST) 29 Aug 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live: जालना में कुएं में गिरी कार, 5 लोगों की मौत

    Aaj Ki Taza Khabar Live: महाराष्ट्र के जालना जिले के जाफराबाद तहसील में बड़ा हादसा हुआ है। टेंभुर्णीराजूर रोड पर गाडेगव्हाण फाटे के पास आज सुबह एक i20 कार अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई. हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है।

