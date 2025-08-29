Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी 31 अगस्त को जाएंगे चीन, SCO समिट में लेंगे हिस्सा

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज की बड़ी और ताजा खबर ये है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय जापान दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा से मिलेंगे। और वो 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। वहीँ आपको बता दें, इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी भी आज मुंबई जाएँगे। इस दौरान वो उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ-साथ विकास अघाड़ी के सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनका साथ मांगेंगे। वहीं, इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आज बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जुड़ेंगे और उनकी “मतदाता अधिकार यात्रा” का हिस्सा बनेंगे। ऐसी ही तमाम ख़बरों को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा।

