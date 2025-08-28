Aaj Ki Taza Khabar LIVE: PM मोदी जापान के लिए हुए रवाना

Aaj Ki Taza Khabar 28 August 2025 Live Updates: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन से पहले जापान की यात्रा करने जा रहे हैं। PM Modi अगले सप्ताह जापान की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 29-30 अगस्त 2025 को जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यह उनकी जापान की आठवीं यात्रा होगी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक होगी। इस दौरान वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार की वोटर लिस्ट रीविजन (SIR) और वोट चोरी को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में आज अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर के यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। मंगलवार से ही यात्रा स्थगित है और 4000 श्रद्धालु कटड़ा में इंतजार कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से झेलम नदी खतरे के निशान पर है जिससे श्रीनगर में पानी भर गया है। हालात यह बन गए हैं कि श्रद्धालु बिना दर्शन के ही वैष्णो देवी से लौटने को मजबूर हैं।

Aaj Ki Taza Khabar LIVE (आज की ताजा खबर लाइव अपडेट्स)

हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़-मनाली हाईवे के एक हिस्से के बहने की जानकारी सामने आ रही है का एक हिस्सा बह गया. बहुत से मालवाहक वाहन तभी से ही यहां फंसे हुए हैं। हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान दवाड़ा में लारजी पावर हाउस के पास पहुंचा है। यहां ब्यास नदी का पानी हाईवे पर आ पहुंचा जिस कारण हाईवे काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे के बंद होने के कारण सैकड़ों मालवाहक वाहन यहां फंसे हुए हैं. बहुत से वाहन ऐसे हैं जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की मंडियों से फल, सब्जियां और जरूरत का अन्य सामान कुल्लू-मनाली और लाहौल स्पीति की तरफ लेकर जा रहे थे।