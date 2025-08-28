Aaj Ki Taza Khabar LIVE: PM मोदी जापान के लिए हुए रवाना

Aaj Ki Taza Khabar 28 August 2025 Live Updates: भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन से पहले जापान की यात्रा करने जा रहे हैं। PM Modi अगले सप्ताह जापान की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी 29-30 अगस्त 2025 को जापान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यह उनकी जापान की आठवीं यात्रा होगी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उनकी पहली शिखर बैठक होगी। इस दौरान वे 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार की वोटर लिस्ट रीविजन (SIR) और वोट चोरी को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में आज अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर के यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से 34 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। मंगलवार से ही यात्रा स्थगित है और 4000 श्रद्धालु कटड़ा में इंतजार कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से झेलम नदी खतरे के निशान पर है जिससे श्रीनगर में पानी भर गया है। हालात यह बन गए हैं कि श्रद्धालु बिना दर्शन के ही वैष्णो देवी से लौटने को मजबूर हैं।
हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़-मनाली हाईवे के एक हिस्से के बहने की जानकारी सामने आ रही है का एक हिस्सा बह गया. बहुत से मालवाहक वाहन तभी से ही यहां फंसे हुए हैं। हाईवे को सबसे ज्यादा नुकसान दवाड़ा में लारजी पावर हाउस के पास पहुंचा है। यहां ब्यास नदी का पानी हाईवे पर आ पहुंचा जिस कारण हाईवे काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे के बंद होने के कारण सैकड़ों मालवाहक वाहन यहां फंसे हुए हैं. बहुत से वाहन ऐसे हैं जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की मंडियों से फल, सब्जियां और जरूरत का अन्य सामान कुल्लू-मनाली और लाहौल स्पीति की तरफ लेकर जा रहे थे।
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: दिनेश के. पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गुरुवार देर शाम जापान के लिए रवाना हो गए हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की आठवीं जापान यात्रा है, जबकि जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ यह उनकी पहली शिखर बैठक होगी।
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: भाजपा और RSS के बीच मतभेद के सवाल पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मतभेद के कोई मुद्दे नहीं होते। हमारे यहां मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं लेकिन मनभेद बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास । क्या भाजपा सरकार में सब कुछ RSS तय करता है? ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता। मैं कई साल से संघ चला रहा हूं, वे सरकार चला रहे हैं। सलाह दे सकते हैं लेकिन उस क्षेत्र में फैसला उनका है, इस क्षेत्र में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? हम तय नहीं करते।
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: भाजपा और RSS के बीच संबंधों पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ इस सरकार के साथ नहीं हर सरकार के साथ हमारा अच्छा समन्वय रहा है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है|
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, "...दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं...डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर न करने और 3 संतान करने से माता-पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है... भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 संतान होने चाहिए।"
