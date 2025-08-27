Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप के झटके

Aaj Ki Taza Khabar 27 August 2025 Live Updates: अमेरिका में 27 अगस्त को रात 12 बजकर 1 मिनट पर जब ये टैरिफ लागू होगा, तब भारत में सुबह के साढ़े 9 बज रहे होंगे। इसको लेकर अमेरिका ने भारत को एक नोटिस जारी किया है। भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ इसलिए लगाया गया है, क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है जो अमेरिका के लिए खतरा है। एक जर्मन अखबार के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के चार फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा, आज राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और सांसद कनिमोझी शामिल होंगे। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल (Apple) ने मंगलवार को कहा कि वह 4 सितंबर को पुणे में अपना पहला स्टोर खोलने जा रही है। यह कंपनी का देश में चौथा रिटेल स्टोर होगा।
दिल्ली आप (AAP) अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों से कहा कि अगर वे मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। मैंने उन्हें तीन बार यह प्रस्ताव दिया। मैं अरविंद केजरीवाल का अनुयायी हूं। मैं आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करूंगा। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं।
दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मंगलवार को कहा कि वह 4 सितंबर को पुणे में अपना पहला स्टोर खोलने जा रही है। यह कंपनी का देश में चौथा रिटेल स्टोर होगा। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह एप्पल स्टोर पुणे के कोरेगांव पार्क में होगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि यह उद्घाटन देश में एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है, जो पुणे में ग्राहकों को एप्पल उत्पादों को जानने और खरीदने के नए तरीके प्रदान करता है। इससे पहले कंपनी दिल्ली और मुंबई में रिटेल स्टोर खोल चुकी है। वहीं, बेंगलुरु के हेब्बल में 2 सितंबर को नया रिटेल स्टोर खोलने का एलान किया है।
Aaj Ki Taza Khabar 27 August 2025 Live Updates: 27 अगस्त को रात 9:11 बजे (ताइवान समयानुसार) ताइवान के उत्तर-पूर्वी तट पर 6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र यिलान काउंटी के तट पर 112 किलोमीटर की गहराई में था। यिलान काउंटी के डोंगशान और ताइपे शहर के शिनयी जिले में 4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप से अभी तक किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है।
Aaj Ki Taza Khabar 27 August 2025 Live Updates: अमेरिका के एक कैथोलिक स्कूल में बुधवार को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई गोलीबारी में कम से कम दो बच्चों की मौत हो गई। गोलीबारी की यह घटना मिनेसोटा के मिनियापोलिस के दक्षिणी इलाके में स्थित एक स्कूल में हुई। खबरों के मुताबिक, इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि हमलावर भी मारा गया है।
Aaj Ki Taza Khabar 27 August 2025 Live Updates: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा- "मीडिया में नकारात्मक खबरों की भरमार है...लेकिन भारत में समाज आज की तुलना में 40 गुना बेहतर है। अगर कोई सिर्फ़ मीडिया रिपोर्टों के आधार पर भारत का मूल्यांकन करेगा, तो वह ग़लत होगा।" "व्यक्ति का अहंकार शत्रुता को जन्म देता है। राष्ट्रों का अहंकार राष्ट्रों के बीच शत्रुता को जन्म देता है। उस अहंकार से परे हिंदुस्तान है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर पर्यावरण तक का मार्ग दिखाने के लिए भारतीय समाज को अपना उदाहरण प्रस्तुत करना होगा...आज, आरएसएस इतनी अनुकूल स्थिति में है। ऐसा क्यों है? पूरा समाज इस पर विश्वास करता है, हमारे विचारों पर विश्वास करे या न करे, लेकिन वे हमारी विश्वसनीयता पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए जब हम कुछ कहते हैं, तो समाज हमारी बात सुनता है और इसीलिए हम 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि आरएसएस में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह पूरे समाज में लागू हो। यह चरित्र निर्माण का कार्य है, देशभक्ति जगाने का कार्य है...मीडिया में, बहुत सारी नकारात्मक खबरें आती हैं...लेकिन भारत में, समाज आज की तुलना में 40 गुना बेहतर है। अगर कोई केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर भारत का मूल्यांकन करता है, तो वह गलत होगा।"
Aaj Ki Taza Khabar 27 August 2025 Live Updates: पति अभिनेता गोविंदा से तलाक की अफवाहों का खंडन करते हुए सुनीता आहूजा कहती हैं, "अगर कुछ हुआ होता, तो आज हम इतने करीब होते। हमारे बीच एक दूरी होती। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे ऊपर से भगवान भी क्यों न आ जाए... मेरा गोविंदा सिर्फ़ मेरा है, किसी और का नहीं। जब तक हम मुँह नहीं खोलते, प्लीज़ इस पर कुछ मत कहना..."
Aaj Ki Taza Khabar 27 August 2025 Live Updates: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, "मुख्यमंत्री ने माता वैष्णो देवी में भूस्खलन और पिछले दो दिनों में जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से संबंधित अन्य घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 6 लाख रुपये (SDRF से 4 लाख रुपये और मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये) की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने राहत, पुनर्वास और बहाली की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक उपायुक्त को 10 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से देने का निर्देश दिया है।"