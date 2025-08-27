Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ताइवान की राजधानी ताइपे में भूकंप के झटके

Aaj Ki Taza Khabar 27 August 2025 Live Updates: अमेरिका में 27 अगस्त को रात 12 बजकर 1 मिनट पर जब ये टैरिफ लागू होगा, तब भारत में सुबह के साढ़े 9 बज रहे होंगे। इसको लेकर अमेरिका ने भारत को एक नोटिस जारी किया है। भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ इसलिए लगाया गया है, क्योंकि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को जारी रखा है जो अमेरिका के लिए खतरा है। एक जर्मन अखबार के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के चार फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा, आज राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और सांसद कनिमोझी शामिल होंगे। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल (Apple) ने मंगलवार को कहा कि वह 4 सितंबर को पुणे में अपना पहला स्टोर खोलने जा रही है। यह कंपनी का देश में चौथा रिटेल स्टोर होगा।

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates (वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए एमके स्टालिन)

दिल्ली आप (AAP) अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों से कहा कि अगर वे मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। मैंने उन्हें तीन बार यह प्रस्ताव दिया। मैं अरविंद केजरीवाल का अनुयायी हूं। मैं आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करूंगा। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं।

दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मंगलवार को कहा कि वह 4 सितंबर को पुणे में अपना पहला स्टोर खोलने जा रही है। यह कंपनी का देश में चौथा रिटेल स्टोर होगा। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह एप्पल स्टोर पुणे के कोरेगांव पार्क में होगा। आईफोन बनाने वाली कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि यह उद्घाटन देश में एप्पल के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है, जो पुणे में ग्राहकों को एप्पल उत्पादों को जानने और खरीदने के नए तरीके प्रदान करता है। इससे पहले कंपनी दिल्ली और मुंबई में रिटेल स्टोर खोल चुकी है। वहीं, बेंगलुरु के हेब्बल में 2 सितंबर को नया रिटेल स्टोर खोलने का एलान किया है।