Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी से उधार में क्यों मांगा एक रोड?
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी से उधार में क्यों मांगा एक रोड?

🕒 Updated: September 24, 2025 11:18:06 AM IST

Aaj Ki Taza Khabar 24 September 2025 Live Updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी को चिट्ठी लिखकर कैंपस में सीमित वाहनों की आवाजाही की इजाजत देने का आग्रह किया है, ताकि बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटा जा सके. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है. एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 24 से 27 सितंबर तक बिहार के सीमांचल क्षेत्र में ‘सीमांचल न्याय यात्रा’ के साथ बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. पटना में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी. इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव और वोटी चोरी पर खासा जोर होगा. 85 साल बाद पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक हो रही है. आजादी के बाद यह पहली बार है जब यहां सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है. पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक इससे पहले 1912, 1922 और 1940 में हो चुकी है. ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. बुधवार (24 सितंबर, 2025) को एशिया कप में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा. एशिया कप में भारत और बांग्लादेश का मैच बुधवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. यह मैच भारतीय समयनुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि इसका टॉस आधा घंटा पहले यानी 7.30 बजे होगा. ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने मंगलवार को अपने देश के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से इन्कार कर दिया है. खामेनेई की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क गए हैं. यह टिप्पणी संभवतः पेजेशकियन की अमेरिकियों से संभावित संपर्क को अवरुद्ध कर सकती है.

  • 11:11 (IST) 24 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी से उधार में क्यों मांगा एक रोड?

    Aaj Ki Taza Khabar 24 September 2025 Live Updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी को चिट्ठी लिखकर कैंपस में सीमित वाहनों की आवाजाही की इजाजत देने का आग्रह किया है, ताकि बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटा जा सके.

  • 08:47 (IST) 24 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar 24 September 2025 Live Updates: बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा

    Aaj Ki Taza Khabar 24 September 2025 Live Updates: बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अशोक चौधरी ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत  किशोर को 100 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है. दरअसल प्रशांत किशोर ने मंत्री पर 200 करोड़ के घोटाले और जमीन धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. अब अदालत ने किशोर को 17 अक्टूबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है. 

  • 08:37 (IST) 24 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: पटना में आज होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक

    Aaj Ki Taza Khabar 24 September 2025 Live Updates: पटना में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी. इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव और वोटी चोरी पर खासा जोर होगा. 85 साल बाद पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक हो रही है. आजादी के बाद यह पहली बार है जब यहां सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है. पटना में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक इससे पहले 1912, 1922 और 1940 में हो चुकी है. ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

