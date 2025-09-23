Aaj Ki Taza Khabar Live Updates : मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों का परिचालन बाधित

Aaj Ki Taza Khabar 23 September 2025 Live Updates: दीपावली के दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के मुताबिक, विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र 21 अक्टूबर, 2025 को दिवाली मनाने के लिए आयोजित किया जाएगा. ट्रेडिंग विंडो दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक खुली रहेगी, जबकि ट्रेड संशोधन 2 बजकर 55 बजे तक की अनुमति होगी. वहीं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिब के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर, जमीन चोर, अधिकार चोर डबल इंजन सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे. मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा. इस पूरे मामले पर युवा कांग्रेस का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के अधिकार को अब चोरी नहीं होने देंगे. फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने आतंकी संगठन हमास से हथियार डालने का आह्वान किया है. अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वीजा न दिए जाने के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक के माध्यम से कहा कि हमास की (गाज़ा पर) शासन करने में कोई भूमिका नहीं होगी. हमास और अन्य गुटों को अपने हथियार फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप देने चाहिए। ये पूरी जानकारी एएफपी समाचार एजेंसी के हवाले से सामने आई है. तकनीकी कारणों से SP नेता आजम खान की रिहाई टल गई है.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बड़ा रेल हादसा हुआ है. स्टेशन के पास मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए. हादसे के कारण मुख्य रेल मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया है. कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और पटरी दुरुस्ती कार्य में जुटी हुई है.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates : मंगलवार (23 सितंबर, 2025) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिए जाएंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु विजेताओं को सम्मानित करेंगी. शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल) को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा, जबकि रानी मुखर्जी को "मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे" के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिलेगा.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले और भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिये की गई कार्रवाई के चलते पाकिस्तान से संबंध खराब हैं. पहलमान आतंकी हमले के पबाद भारत ने 30 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है. इसके बाद से ही दोनों देश मासिक आधार पर NOTAM जारी करके इस बंदी को बढ़ा रहे हैं. यह आगे भी जारी रहेगा. यानी एयरस्पेस फिलहाल बंद ही रहेंगे.
Azam Khan Released Today: करीब 23 महीने के लंबे अंतराल के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सीतापुर जेल से आज रिहा होने वाले हैं. हालांकि, उनकी रिहाई को लेकर कुछ पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से दोपहर तक उनकी रिहाई हो सकती है. अपने नेता की झलक पाने के लिए समर्थकों की भीड़ लगने लगी है. साथ ही सपा के अन्य नेता भी सीतापुर जेल के बाहर पहुंच गए हैं. वहीं भारी भीड़ को देखते हुए एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद हैं. आजम खान को लेने के लिए अब्दुल्ला आजम खान, बड़े बेटे अदीब आजम खान सीतापुर पहुंचे हैं. रामपुर और उसके आसपास के जिले से उनके समर्थक भी पहुंचे हैं.