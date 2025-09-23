Aaj Ki Taza Khabar Live Updates : मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे, ट्रेनों का परिचालन बाधित

Aaj Ki Taza Khabar 23 September 2025 Live Updates: दीपावली के दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के मुताबिक, विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र 21 अक्टूबर, 2025 को दिवाली मनाने के लिए आयोजित किया जाएगा. ट्रेडिंग विंडो दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक खुली रहेगी, जबकि ट्रेड संशोधन 2 बजकर 55 बजे तक की अनुमति होगी. वहीं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिब के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोर, जमीन चोर, अधिकार चोर डबल इंजन सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे. मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा. इस पूरे मामले पर युवा कांग्रेस का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के अधिकार को अब चोरी नहीं होने देंगे. फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने आतंकी संगठन हमास से हथियार डालने का आह्वान किया है. अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वीजा न दिए जाने के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक के माध्यम से कहा कि हमास की (गाज़ा पर) शासन करने में कोई भूमिका नहीं होगी. हमास और अन्य गुटों को अपने हथियार फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप देने चाहिए। ये पूरी जानकारी एएफपी समाचार एजेंसी के हवाले से सामने आई है. तकनीकी कारणों से SP नेता आजम खान की रिहाई टल गई है.

