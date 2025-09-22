Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ‘गिफ्ट मामले’ में जैकलिन फर्नांडीस को राहत नहीं, एक्ट्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Aaj Ki Taza Khabar 22 September 2025 Live Updates: मां शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है. देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं. इसके बाद कई चीजों के दाम सस्ते हो जाएंगे. अब देश में दो ही टैक्स स्लैब (5% और 18%) होंगे. शराब, तंबाकू जैसे नुकसान पहुंचाने वाली चीजों पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा. जीएसटी की नई दरें लागू होने से पहले पीएम मोदी ने रविवार को देश को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने जीएसटी सुधार और स्वदेशी पर खासा जोर दिया. उन्होंने कहा कि नई दरें लागू होने के बाद 99 फीसदी चीजों पर केवल 5 फीसदी टैक्स लगेगा. बीजेपी 22 सितंबर से 29 सितंबर तक पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव अभियान चला रही है. इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. बीजेपी के सभी सांसद अपने-अपने क्षेत्र में पदयात्रा रहे हैं. पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. भारत की जीत के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में लोगों ने जमकर जश्न मनाया.

Aaj Ki Taza Khabar LIVE