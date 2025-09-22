Aaj Ki Taza Khabar LIVE: ‘गिफ्ट मामले’ में जैकलिन फर्नांडीस को राहत नहीं, एक्ट्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

Aaj Ki Taza Khabar 22 September 2025 Live Updates: मां शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है. देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं. इसके बाद कई चीजों के दाम सस्ते हो जाएंगे. अब देश में दो ही टैक्स स्लैब (5% और 18%) होंगे. शराब, तंबाकू जैसे नुकसान पहुंचाने वाली चीजों पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा. जीएसटी की नई दरें लागू होने से पहले पीएम मोदी ने रविवार को देश को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने जीएसटी सुधार और स्वदेशी पर खासा जोर दिया. उन्होंने कहा कि नई दरें लागू होने के बाद 99 फीसदी चीजों पर केवल 5 फीसदी टैक्स लगेगा. बीजेपी 22 सितंबर से 29 सितंबर तक पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव अभियान चला रही है. इसकी शुरुआत भी हो चुकी है. बीजेपी के सभी सांसद अपने-अपने क्षेत्र में पदयात्रा रहे हैं. पीएम मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे. भारत की जीत के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में लोगों ने जमकर जश्न मनाया.
Aaj Ki Taza Khabar 22 September 2025 Live Updates: जैकलिन फर्नांडीस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल पाई है. यह मामला 200 करोड़ रुपए की ठगी से जुड़े सुकेश चंद्रशेखर केस से संबंधित है, जिसमें जैकलीन का नाम भी सामने आया है. जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी. इससे पहले उनकी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जैकलीन ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अभी उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.
Aaj Ki Taza Khabar 22 September 2025 Live Updates: अक्टूबर में मलेशिया में होने जा रहे ASEAN शिखर सम्मेलन पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोनों के शामिल होने की संभावना है. ऐसे में दोनों नेताओं के बीच आमने-सामने की मुलाकात की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में हिस्सा लेने नहीं जा रहे हैं. हालांकि, अब तक मलेशिया में ट्रम्प-मोदी मुलाकात को लेकर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है. इसके साथ ही न तो भारत और न ही अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ASEAN शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की उपस्थिति की घोषणा की है. फिर भी यह परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ASEAN सम्मेलनों में हिस्सा लेते रहे हैं और इस बार भी उनके शामिल होने की संभावना प्रबल है.
Aaj Ki Taza Khabar 22 September 2025 Live Updates: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के रामानुजन कॉलेज के प्राचार्य को उत्पीड़न और शत्रुतापूर्ण व्यवहार के आरोप की शिकायतों के बाद निलंबित कर दिया गया. प्राचार्य के खिलाफ मार्च 2025 में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से शिकायत दी गई थी. उसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. हालांकि प्राचार्य ने पीएमओ को सितम्बर में एक पहले ही शिकायत लिखी थी, उसमें कहा था कि मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है.
Aaj Ki Taza Khabar 22 September 2025 Live Updates: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा मोतिहारी में करेंगी. इसके बाद पटना के सदाकत आश्रम में वे महिलाओं से मिलेंगी और संवाद करेंगी. इस दौरे को बिहार में कांग्रेस की चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाना और पार्टी की पकड़ मजबूत करना है.
Aaj Ki Taza Khabar 22 September 2025 Live Updates: पंजाब के संगीतकार चरणजीत सिंह आहूजा का सोमवार (22 सितंबर, 2025) को निधन हो गया. उन्होंने मोहाली में घर पर अंतिम सांस ली। वह 74 साल के थे और कुछ वर्षों से कैंसर से लड़ रहे थे, जिसका इलाज चंडीगढ़ पीजीआई से चल रहा था. उनका अंतिम संस्कार सोमवार दोपहर 1 बजे मोहाली के श्मशान घाट में किया जाएगा