Aaj Ki Taza Khabar LIVE: PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल से ‘GST उत्सव’ की घोषणा की, दिया ‘नागरिक देवो भव:’ का मंत्र

Aaj Ki Taza Khabar 21 September 2025 Live Updates: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दो दिवसीय दौरे पर मोरक्को जाएंगे. इस दौरान राजनाथ सिंह, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) के इस प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे. ये भारत का किसी दूसरे देश में पहला हथियारों का प्लांट है. सिंह की मोरक्को यात्रा किसी भारतीय रक्षा मंत्री की इस देश की पहली यात्रा होगी. इस दौरान अपने समकक्ष अब्देलतीफ लौदियी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी की दिल्ली इकाई द्वारा ‘सेवा पखवाड़े’ के तहत आज मादक पदार्थ के खिलाफ दौड़ का आयोजन किया जाएगा. जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दौड़ में लगभग 5,000 युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है. यह दौड़ दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के रग्बी ग्राउंड से शुरू होगी. भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस दौड़ को सुबह साढ़े छह बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. एशिया कप 2025 के मुकाबले में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने-सामने होंगीं. यह सुपर-4 मुकाबला है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान का दौरा करेंगे. उनका यह दौरा पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले हो रहा है.