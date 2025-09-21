Aaj Ki Taza Khabar LIVE: PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल से ‘GST उत्सव’ की घोषणा की, दिया ‘नागरिक देवो भव:’ का मंत्र
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल से ‘GST उत्सव’ की घोषणा की, दिया ‘नागरिक देवो भव:’ का मंत्र

🕒 Updated: September 21, 2025 06:50:15 PM IST

Aaj Ki Taza Khabar 21 September 2025 Live Updates: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दो दिवसीय दौरे पर मोरक्को जाएंगे. इस दौरान राजनाथ सिंह, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) के इस प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे. ये भारत का किसी दूसरे देश में पहला हथियारों का प्लांट है. सिंह की मोरक्को यात्रा किसी भारतीय रक्षा मंत्री की इस देश की पहली यात्रा होगी. इस दौरान अपने समकक्ष अब्देलतीफ लौदियी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीजेपी की दिल्ली इकाई द्वारा ‘सेवा पखवाड़े’ के तहत आज मादक पदार्थ के खिलाफ दौड़ का आयोजन किया जाएगा. जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दौड़ में लगभग 5,000 युवाओं के भाग लेने की उम्मीद है. यह दौड़ दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर के रग्बी ग्राउंड से शुरू होगी. भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस दौड़ को सुबह साढ़े छह बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. एशिया कप 2025 के मुकाबले में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने-सामने होंगीं. यह सुपर-4 मुकाबला है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज राजस्थान का दौरा करेंगे. उनका यह दौरा पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले हो रहा है.

Aaj Ki Taza Khabar LIVE: PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल से ‘GST उत्सव’ की घोषणा की, दिया ‘नागरिक देवो भव:’ का मंत्र

Aaj Ki Taza Khabar LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने होंगी.

  • 18:49 (IST) 21 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar LIVE: TMC ने GST सुधारों का श्रेय ममता बनर्जी को दिया

    Aaj Ki Taza Khabar 21 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी सुधारों पर राष्ट्र को संबोधित करने के बाद, टीएमसी ने इसके लिए ममता बनर्जी को श्रेय दिया. कुणाल घोष ने कहा, "जीएसटी दरें वास्तव में जनविरोधी थीं... ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई. फिर पूरा देश इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ. केंद्र सरकार को जीएसटी दरें बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा. अब वे इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसी दरें शुरू ही क्यों कीं... ममता बनर्जी और एआईटीसी ने इस ओर ध्यान दिलाया और उन्हें बदलाव करने के लिए मजबूर किया, इसलिए इसका श्रेय ममता बनर्जी को जाता है."

  • 18:07 (IST) 21 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन समाप्त

    Aaj Ki Taza Khabar 21 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन स्वदेशी वस्तुओं पर ज़ोर देने के साथ समाप्त हुआ.

  • 17:39 (IST) 21 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar LIVE: प्रधानमंत्री का स्वदेशी आह्वान

    Aaj Ki Taza Khabar 21 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने का आह्वान किया. उन्होंने राज्य सरकारों से भी स्वदेशी आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने कहा "मैं सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूँ कि वे 'आत्मनिर्भर भारत' और स्वदेशी के इस अभियान में शामिल हों और अपने राज्यों में उत्पादन बढ़ाकर निवेश का माहौल बनाएँ... जब देश और राज्य मिलकर काम करेंगे, तो 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना साकार होगा."

  • 17:34 (IST) 21 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar LIVE: PM मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधार MSME की मदद करेंगे

    Aaj Ki Taza Khabar 21 September 2025 Live Updates:  प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी सुधार MSME की सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, उन्होंने भारत के 'स्वर्णिम युग' में उनकी भूमिका को याद किया।

  • 17:16 (IST) 21 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar LIVE: प्रधानमंत्री ने दिया 'नागरिक देवो भव' का मंत्र

    Aaj Ki Taza Khabar 21 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री ने 'नागरिक देवो भव' का मंत्र दिया. उन्होंने कहा कि जीएसटी और आयकर में कटौती से लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी.

Aaj Ki Taza Khabar LIVE: PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल से ‘GST उत्सव’ की घोषणा की, दिया ‘नागरिक देवो भव:’ का मंत्र

