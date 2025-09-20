Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, अक्षर पटेल के खेलने पर संशय

Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के अपने अंतिम ग्रुप-स्टेज मुकाबले में ओमान को 21 रनों से हरा दिया. इस मैच में गेंदबाज अक्षर पटेल ने अच्छा प्रदर्शन किया. वहीं, ओमान के खिलाफ हुए मैच में भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को दूसरी पारी में चोट लग गई. लक्ष्य का पीछा कर रहे ओमान के खिलाफ 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक कैच पकड़ने की कोशिश की और गेंद उनके हाथों से फिसल गई और कैच छूट गया. इसी कोशिश में वह संतुलन खो बैठे और सिर ज़मीन से टकरा गया. बताया जा रहा है कि उनके सिर पर चोट लगी है और वह 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच शायद ही खेल सकें.

