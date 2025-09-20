Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, अक्षर पटेल के खेलने पर संशय

Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के अपने अंतिम ग्रुप-स्टेज मुकाबले में ओमान को 21 रनों से हरा दिया. इस मैच में गेंदबाज अक्षर पटेल ने अच्छा प्रदर्शन किया. वहीं, ओमान के खिलाफ हुए मैच में भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को दूसरी पारी में चोट लग गई. लक्ष्य का पीछा कर रहे ओमान के खिलाफ 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक कैच पकड़ने की कोशिश की और गेंद उनके हाथों से फिसल गई और कैच छूट गया. इसी कोशिश में वह संतुलन खो बैठे और सिर ज़मीन से टकरा गया. बताया जा रहा है कि उनके सिर पर चोट लगी है और वह 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच शायद ही खेल सकें.
Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शनिवार को बिहार के गया जी के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी. वह वहां श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे और भावनगर से 34200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. पीएम धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और बाद में लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री इंदिरा डॉक पर बने मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता में एक नए कंटेनर टर्मिनल और संबंधित सुविधाओं तथा पारादीप बंदरगाह पर विभिन्न सुविधाओं और संबंधित विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस बारे में जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप नवीनतम कार्रवाई में एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर का नया शुल्क जोड़ने जा रहे हैं.दिल्ली में एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. महरौली के एक सरकारी स्कूल, DPS द्वारका समेत अब तक 3 स्कूलों में बम की धमकी के मेल मिला है. जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है.
Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates: अमेरिका के डलास क्षेत्र में दो हवाई अड्डों पर दूरसंचार व्यवधान के कारण 1800 से अधिक उड़ानों में देरी हुई और सैकड़ों रद कर दी गईं. संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ने उड़ानों को रोक दिया जिससे यात्रियों को परेशानी हुई. FAA टेलीफोन कंपनी के साथ मिलकर समस्या का पता लगाने का प्रयास कर रहा है यात्री अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं.
