Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, अक्षर पटेल के खेलने पर संशय
Live

Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, अक्षर पटेल के खेलने पर संशय

🕒 Updated: Sep 20, 2025 | 11:06 AM IST

Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates:  भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के अपने अंतिम ग्रुप-स्टेज मुकाबले में ओमान को 21 रनों से हरा दिया. इस मैच में गेंदबाज अक्षर पटेल ने अच्छा प्रदर्शन किया. वहीं,  ओमान के खिलाफ हुए मैच में भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल को दूसरी पारी में चोट लग गई. लक्ष्य का पीछा कर रहे ओमान के खिलाफ 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक कैच पकड़ने की कोशिश की और गेंद उनके हाथों से फिसल गई और कैच छूट गया. इसी कोशिश में वह संतुलन खो बैठे और सिर ज़मीन से टकरा गया. बताया जा रहा है कि उनके सिर पर चोट लगी है और वह 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच शायद ही खेल सकें. 

Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates
Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates

Aaj Ki Taza Khabar LIVE: दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी

Live Updates

  • 11:04 (IST) 20 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates:  20 सितंबर की ताजा खबरें और अपडेट्स के लिए यहां करें क्लिक

    Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates:  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शनिवार को बिहार के गया जी के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी. वह वहां श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे और भावनगर से 34200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. पीएम धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और बाद में लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री इंदिरा डॉक पर बने मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता में एक नए कंटेनर टर्मिनल और संबंधित सुविधाओं तथा पारादीप बंदरगाह पर विभिन्न सुविधाओं और संबंधित विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस बारे में जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप नवीनतम कार्रवाई में एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर का नया शुल्क जोड़ने जा रहे हैं.दिल्ली में एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. महरौली के एक सरकारी स्कूल, DPS द्वारका समेत अब तक 3 स्कूलों में बम की धमकी के मेल मिला है. जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है.

  • 10:08 (IST) 20 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates: अमेरिका में उड़ानों में दिक्कत,  सैकड़ों फ्लाइट्स लेट होने से हजारों यात्री फंसे

    Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates:  अमेरिका के डलास क्षेत्र में दो हवाई अड्डों पर दूरसंचार व्यवधान के कारण 1800 से अधिक उड़ानों में देरी हुई और सैकड़ों रद कर दी गईं. संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ने उड़ानों को रोक दिया जिससे यात्रियों को परेशानी हुई. FAA टेलीफोन कंपनी के साथ मिलकर समस्या का पता लगाने का प्रयास कर रहा है यात्री अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. 

  • 08:37 (IST) 20 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar LIVE: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में किया बदलाव

    Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इस बारे में जानकारी देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप नवीनतम कार्रवाई में एच-1बी वीजा के लिए 100,000 डॉलर का नया शुल्क जोड़ने जा रहे हैं.



  • 08:29 (IST) 20 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar LIVE: बिहार दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

    Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शनिवार को बिहार के गया जी के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी. वह वहां श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगी.

  • 08:18 (IST) 20 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar LIVE: दिल्ली के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

    Aaj Ki Taza Khabar 20 September 2025 Live Updates: दिल्ली में एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. महरौली के एक सरकारी स्कूल, DPS द्वारका समेत अब तक 3 स्कूलों में बम की धमकी के मेल मिला है. जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है.

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, अक्षर पटेल के खेलने पर संशय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, अक्षर पटेल के खेलने पर संशय

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, अक्षर पटेल के खेलने पर संशय
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, अक्षर पटेल के खेलने पर संशय
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, अक्षर पटेल के खेलने पर संशय
Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, अक्षर पटेल के खेलने पर संशय