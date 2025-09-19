Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: असम के मशहूर गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: असम के मशहूर गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग का निधन हो गया. वह नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने सिंगापुर गए थे, जहां पैराग्लाइडिंग के दौरान अचानक हादसा हो गया. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. India Today NE के मुताबिक उनका निधन हो चुका है.

