Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: असम के मशहूर गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: असम के मशहूर गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन

🕒 Updated: Sep 19, 2025 | 3:24 PM IST

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: असम के मशहूर गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग का निधन हो गया. वह नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने सिंगापुर गए थे, जहां पैराग्लाइडिंग के दौरान अचानक हादसा हो गया. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. India Today NE के मुताबिक उनका निधन हो चुका है.

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: बिहार में पीएमसीएच) में स्वास्थ्य सेवाएं, एप्पल 17 के लिए लगी लंबी लाइन

  • 15:23 (IST) 19 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates:  आतंकी मोहम्मद रफीक शेख गिरफ्तार

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: जम्मू-कश्मीर में CID ​​काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू ने लंबे समय से फरार चल रहे आतंकी आरोपी मोहम्मद रफीक शेख पुत्र गुलाम मोहम्मद शेख को गिरफ्तार किया है. वह डोडा जिले के भद्रवाह के चक्रभाटी का रहने वाला है और आतंकवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में वांछित था. सटीक खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, CID-CIJ की समर्पित भगोड़ा ट्रैकिंग टीम ने एक त्वरित और समन्वित अभियान शुरू किया और उसे जम्मू बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

  • 10:49 (IST) 19 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates:   शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) का दिन भी राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय तक अहम रहने वाला है. पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो नेपाली सेना की सुरक्षा में एक सप्ताह से अधिक बिताने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सैन्य बैरक से निकलकर अन्य आवास में चले गए.  इससे पहले जेन-जेड का विरोध प्रदर्शन हिंसक होते ही ओली बैरक में चले गए थे. इससे पहले युवाओं के प्रदर्शन क चलते 9 सितंबर को केपी ओली ने पद छोड़ दिया था. बताया जा रहा है कि यह बैरक काठमांडू के उत्तर में शिवपुरी वन क्षेत्र में है.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. वह 25 सितंबर को राजस्थान जाएंगे. वह बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशीला रखेंगे. पंजाब में 26 से 29 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून की विदाई में अभी समय है, इस बीच  पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है.  उधर, चुनावी राज्य बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो गई हैं. विभिन्न मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल में भर्ती मरीजों की भी परेशानी बढ़ गई है. शुक्रवार को आपातकालीन सेवा को छोड़कर, ओपीडी, वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में सभी काम बंद हैं.

  • 08:58 (IST) 19 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: गुरुग्राम के सेक्टर 45 में 30 से ज़्यादा राउंड गोलीबारी

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates:  गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के कार्यालय में गोलीबारी की खबर है. कंपनी के कार्यालय पर 30 से ज़्यादा राउंड गोलीबारी हुई. पाँच हथियारबंद अपराधियों ने इस हमले को अंजाम दिया. यह घटना मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास हुई. गोलीबारी के बाद सभी आरोपी फरार हो गए. किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है.

  • 08:48 (IST) 19 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: Apple स्टोर के बाहर iPhone 17 की सेल शुरू, लगी लंबी लाइन

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: शुक्रवार 19 सितंबर को महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कंपनी के फ्लैगशिप स्टोर के बाहर सैकड़ों एप्पल उत्साही लोग आईफोन 17 सीरीज को पाने के लिए कतार में खड़े थे।

