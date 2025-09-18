Aaj Ki Taza Khabar: दिल्ली के चिड़ियाघर में अफ़्रीकी हाथी ‘शंकर’ की मौत

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: दिल्ली के चिड़ियाघर में अफ़्रीकी हाथी ‘शंकर’ की मौत हो गई. मिली जानकारी के मुताबिक, ‘शंकर’ पिछले 27 वर्षों से चिड़ियाघर परिवार का एक अनमोल हिस्सा था (नवंबर 1998 में ज़िम्बाब्वे से आया था). राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (नई दिल्ली) के अधिकारियों के मुताबिक, आगंतुकों द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती थी. इसके साथ ही उसके सौम्य स्वभाव और राजसी उपस्थिति के कारण कर्मचारी उसे बहुत पसंद करते थे.

Aaj Ki Taza Khabar