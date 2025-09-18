Aaj Ki Taza Khabar: दिल्ली के चिड़ियाघर में अफ़्रीकी हाथी ‘शंकर’ की मौत

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: दिल्ली के चिड़ियाघर में अफ़्रीकी हाथी ‘शंकर’ की मौत हो गई. मिली जानकारी के मुताबिक, ‘शंकर’ पिछले 27 वर्षों से चिड़ियाघर परिवार का एक अनमोल हिस्सा था (नवंबर 1998 में ज़िम्बाब्वे से आया था). राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (नई दिल्ली) के अधिकारियों के मुताबिक, आगंतुकों द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती थी. इसके साथ ही उसके सौम्य स्वभाव और राजसी उपस्थिति के कारण कर्मचारी उसे बहुत पसंद करते थे.
Aaj Ki Taza Khabar 18 September 2025 Live Updates: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार और गलत करार दिया है. दरअसल, गुरुवार को राहुल गांधी ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' हुई है. PC में कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र के राजुरा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हजारों वोटों में हेराफेरी की गई. इसके जवाब चुनाव आयोग ने कहा कि वोट ऑनलाइन डिलीट किया ही नहीं जा सकता है.
Aaj Ki Taza Khabar 18 September 2025 Live Updates: हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और परिवहन मंत्री अनिल विज एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से मिनिस्टर शब्द हटा लिया है. उनके इस कदम से हरियाणा की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. दरअसल, अब अनिल विज ने अपने प्रोफाइल से 'मिनिस्टर' शब्द हटाकर उसकी जगह 'अनिल विज अंबाला कैंट, हरियाणा, इंडिया' लिख दिया है. ऐसा करने के पीछे क्या मकसद है? इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जुटी नीतीश सरकार ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा एलान किया है, जिसके तहत सरकार 20 से 25 साल की उम्र के ऐसे स्नातक युवकों और युवतियों को हर महीने 1000 रुपये देगी. इसके मुताबिक, जिनके पास न नौकरी है और न ही स्वरोजगार. यह भत्ता अधिकतम दो साल तक दिया जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घोषणा की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की. उन्होंने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही युवाओं को रोजगार और नौकरी देने को प्राथमिकता दी गई है. आने वाले पांच साल में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाए. इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है और युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है.
Aaj Ki Taza Khabar 18 September 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है. एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. इस बीच, भाजपा ने भी अभी तैयारी शुरू कर दी है. इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार से दो दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वो चुनाव की रणनीति, सीट-शेयरिंग जैसे अहम मामलों पर चर्चा कर सकते हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने पॉलिसी ब्याज दरों में 9 महीने के बाद 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है. जिसके बाद अमेरिकी सेंट्रल बैंक की ब्याज दरों की रेंज 4 फीसदी से 4.25 फीसदी हो गई है. दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दो आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. आंध्र प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र गुरुवार को अमरावती में शुरू होगा. विधानसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे शुरू होगी, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही सुबह 10 बजे शुरू होगी. नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 दर्ज की गई. भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से निकलकर इधर-उधर भागने लगे.
Aaj Ki Taza Khabar 18 September 2025 Live Updates: जम्मू-कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है. एक दिन पहले ही खराब मौसम की वजह से यात्रा बंद कर दी गई थी. लोग यात्रा दोबारा शुरू होने पर बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं.