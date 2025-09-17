Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए तैयार, दुबई में शुरू हुआ मैच
🕒 Updated: Sep 17, 2025 | 9:24 PM IST

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नवीनतम ICC पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज़ बन गए हैं. एशिया कप में अभी तक भारत ने दो ही मुकाबले खेले हैं और इसमें वरुण ने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है. वरुण चक्रवर्ती अब आईसीसी की टी20 रैंकिंग के नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने एक ही झटके में इतनी लंबी छलांग मारकर पहली बार टॉप की कुर्सी पर कब्जा किया है. 

Aaj Ki Taza Khabar LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज, Trump ने दी बधाई

  • 21:23 (IST) 17 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar 17 September 2025 Live Updates: पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए तैयार

    Aaj Ki Taza Khabar 17 September 2025 Live Updates:  आज एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और यूएई मुकाबला खेला जा रहा है. यूएई ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग का न्योता दिया है. यह दोनों के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला है. हालांकि इससे पहले पाकिस्‍तान टीम करीब 7 बजे तक होटल से बाहर नहीं निकली थी. ऐसे में खबर आने लगी थी कि टीम मैच का बायकॉट कर सकती है. मुकाबला देर से शुरू हुआ है और फिलहाल पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी कर रही है.

  • 19:37 (IST) 17 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar 17 September 2025 Live Updates: PAK vs UAE देर से शुरू होगा मुकाबला

    Aaj Ki Taza Khabar 17 September 2025 Live Updates: एशिया कप 2025 के 10वें मैच में आज पाकिस्तान का सामना संयुक्त अरब अमीरात(UAE) से होगा. दोनों टीमें दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी. हालाँकि, पाकिस्तानी टीम शाम करीब 7 बजे तक होटल से बाहर नहीं निकली थी. इसके बाद ऐसी खबरें आईं कि टीम मैच का बहिष्कार कर सकती है. अब, यह पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तानी टीम मैच खेलेगी.

  • 16:00 (IST) 17 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar 17 September 2025 Live Updates: पाकिस्तान को घुटनों पर लगाए : पीएम मोदी

    Aaj Ki Taza Khabar 17 September 2025 Live Updates:  ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियान, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह, आदि कर्मयोगी अभियान और सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ किया. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया. हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया. कल ही देश और दुनिया ने देखा है कि फिर एक आंतकी ने रो रोकर अपना हाल बताया है. ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है.

  • 13:01 (IST) 17 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क मिलेगी टैक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा: PM Modi

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा जयंती के दिन देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है. इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी। किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा. पीएम मित्र पार्क से युवाओं को बहुत बड़ी संख्या में रोज़गार मिलेगा.

  • 13:00 (IST) 17 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates:  धार से हो रहा है ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियान का शुभारंभ : PM Modi

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates:  प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यहां से ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ अभियान का शुभारंभ हो रहा है. देशभर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गुंज पहले से ही सुनाई दे रही है. आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है. ये अभियान धार समेत मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का सेतु बनेगा.

