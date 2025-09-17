Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए तैयार, दुबई में शुरू हुआ मैच

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती नवीनतम ICC पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज़ बन गए हैं. एशिया कप में अभी तक भारत ने दो ही मुकाबले खेले हैं और इसमें वरुण ने बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है. वरुण चक्रवर्ती अब आईसीसी की टी20 रैंकिंग के नंबर एक गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने एक ही झटके में इतनी लंबी छलांग मारकर पहली बार टॉप की कुर्सी पर कब्जा किया है.

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates