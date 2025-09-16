Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: ED ने क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए बुलाया, अपोलो टायर्स के रूप में टीम इंडिया को नया जर्सी स्पॉन्सर
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: ED ने क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए बुलाया, अपोलो टायर्स के रूप में टीम इंडिया को नया जर्सी स्पॉन्सर

🕒 Updated: Sep 16, 2025 | 10:12 PM IST

Aaj Ki Taza Khabar 16 September 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार दौरे पर थे. पूर्णिया में उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. इसके अलावा, बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा है कि यह यात्रा बिहार में उद्योग-धंधे स्थापित करने, नए अवसर प्रदान करने, स्थायी नौकरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, चहुमुखी विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के अधिकार की यात्रा है. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौते पर चर्चा आज से शुरू होगी. पिछले महीने अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद यह पहली प्रत्यक्ष व्यापार वार्ता है. महाराष्ट्र के बीड में आज कक्षा 1 से 7 तक के स्कूल बंद रहेंगे. भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया है. बीड में बारिश से चार लोगों की मौत हो गई है. देहरादून के सहस्त्रधारा के कारलीगाढ़ में बादल फटने से तबाही हुई है. बादल फटने से नदी में जलस्तर बढ़ गया हैं और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं. सलोना मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. खतरे से बचने के लिए लोग रात में सड़कों पर नजर आए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, होटल और रिसोर्ट भी पानी की चपेट में आने से बह गए हैं अभी तक दो लोगों के लापता होने की सूचना है. राहत और बचाव कार्य में SDRF और NDRF जुट गई हैं.

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे. देहरादून के सहस्त्रधारा के कारलीगाढ़ में बादल फटने से तबाही हुई है.

  • 22:08 (IST) 16 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: अपोलो टायर्स के रूप में टीम इंडिया को नया जर्सी स्पॉन्सर

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: टीम इंडिया को नया जर्सी स्पॉन्सर मिल गया है. नाम है-अपोलो टायर्स! अपोलो टायर्स ने 579 करोड़ रुपये में 2027 तक के लिए स्पॉन्सरशिप हासिल की है जो ड्रीम11 से बड़ी डील है. इस दौड़ में अपोलो टायर्स ने Cava और JK Cement को पीछे छोड़ा. पहले ITC और फिर सहारा इंडिया भी टीम इंडिया के जर्सी स्पॉन्सर रह चुके हैं.

  • 12:36 (IST) 16 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live updates: ED ने क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए बुलाया, 22 सितंबर को होना होगा पेश

    Aaj Ki Taza Khabar Live updates : भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे और आईपीएल मैचों में खेलने के दौरानन उम्दा प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में क्रिकेटर को नोटिस भेजा है. ED की ओर से पूछताछ के लिए रॉबिन उथप्पा को 22 सितंबर को बुलाया गया है. बता दें कि इसी मामले में क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना से भी पूछताछ हो चुकी है. 

  • 10:55 (IST) 16 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live updates : J&K: भूस्खलन और भारी बारिश से राजौरी में सड़क क्षतिग्रस्त

    Aaj Ki Taza Khabar Live updates : उत्तराखंड में बादल फटन से तबाही मची है तो जम्मू-कश्मीर में भी बारिश से लोगों की दिक्कत बढ़ गई है. ताजा जानकारी के मुताबिक, राजौरी जिले में हाल ही में निर्मित 32 किलोमीटर लंबी कोटरंका-खवास सड़क पिछले दो हफ्तों से लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. बीमार लोगों को चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है. कई ग्रामीणों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ रहा है.

  • 09:08 (IST) 16 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live updates : देहरादून में भारी बारिश, कई दुकानें और होटल तबाह

    Aaj Ki Taza Khabar Live updates : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार रात से हो रही भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से सहस्त्रधारा में दुकानें और होटल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए. वहीं, पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है. धर्मशाला में 1955 के बाद सबसे अधिक वर्षा हुई. वर्षा और भूस्खलन से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग और 565 सड़कें बाधित हैं.

  • 08:11 (IST) 16 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: बिहार में तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे

    Aaj Ki Taza Khabar 16 September 2025 Live Updates: बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा है कि यह यात्रा बिहार में उद्योग-धंधे स्थापित करने, नए अवसर प्रदान करने, स्थायी नौकरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, चहुमुखी विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के अधिकार की यात्रा है.

