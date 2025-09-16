Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: ED ने क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए बुलाया, अपोलो टायर्स के रूप में टीम इंडिया को नया जर्सी स्पॉन्सर

Aaj Ki Taza Khabar 16 September 2025 Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार दौरे पर थे. पूर्णिया में उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. इसके अलावा, बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा है कि यह यात्रा बिहार में उद्योग-धंधे स्थापित करने, नए अवसर प्रदान करने, स्थायी नौकरी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, चहुमुखी विकास और रोजगार सुनिश्चित करने के अधिकार की यात्रा है. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौते पर चर्चा आज से शुरू होगी. पिछले महीने अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद यह पहली प्रत्यक्ष व्यापार वार्ता है. महाराष्ट्र के बीड में आज कक्षा 1 से 7 तक के स्कूल बंद रहेंगे. भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया है. बीड में बारिश से चार लोगों की मौत हो गई है. देहरादून के सहस्त्रधारा के कारलीगाढ़ में बादल फटने से तबाही हुई है. बादल फटने से नदी में जलस्तर बढ़ गया हैं और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं. सलोना मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. खतरे से बचने के लिए लोग रात में सड़कों पर नजर आए. स्थानीय लोगों के मुताबिक, होटल और रिसोर्ट भी पानी की चपेट में आने से बह गए हैं अभी तक दो लोगों के लापता होने की सूचना है. राहत और बचाव कार्य में SDRF और NDRF जुट गई हैं.

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates