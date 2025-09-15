Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

🕒 Updated: Sep 15, 2025 | 7:32 PM IST

Aaj Ki Taza Khabar 15 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कोलकाता में सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय, फोर्ट विलियम में 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी आज बिहार जाएंगे, जहां वो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और करीब 40 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे. दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर जाएंगे. इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे. साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनेंगे. सुप्रीम कोर्ट आज संशोधित वक्फ कानून से जुड़े तीन मुख्य विषयों पर अंतरिम फैसला सुनाएगा. जिनमें अदालतों द्वारा घोषित ‘वक्फ बाय कोर्ट्स, वक्फ-बाय-यूजर या वक्फ बाय डीड’ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने की शक्ति शामिल है. दिल्ली में अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है, स्काईमेट वेदर के अनुसार 17 से 19 तारीख के बीच हल्की वर्षा हो सकती है. वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की संभावना है. बिहार में दो नई अमृत भारत और एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 15 सितंबर से होने जा रही है. अमृत भारत ट्रेनें पंजाब और तमिलनाडु रूटों पर चलाई जाएंगी. 

  • 19:29 (IST) 15 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates:  भारतीय रेलवे ने एक अहम बड़ा बदलाव किया है. किसी भी ट्रेन के लिए ऑनलाइन बुकिंग खुलने के बाद शुरुआती 15 मिनट के दौरान सिर्फ आधार-प्रमाणित यूजर्स को ही IRCTC वेबसाइट या ऐप के माध्यम से सामान्य आरक्षण बुक करने की अनुमति होगी. यह नियम 1 अक्टूबर, 2025 से लागू होगा.  फिलहाल इस तरह का नियम सिर्फ तत्काल बुकिंग पर लागू है. यहां पर बता दें कि सामान्य टिकटों के लिए एडवांस बुकिंग यात्रा की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है, जबकि सामान्य रिजर्वेशन के लिए बुकिंग रोजाना आधी रात 12.20 बजे से शुरू होती है और रात 11.45 बजे तक चलती है.

  • 15:36 (IST) 15 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: मोहम्मद सिराज को अगस्त के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अगस्त महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के गेंदबाज को पछाड़कर अवॉर्ड हासिल किया है.  मोहम्मद सिराज के अलावा इस रेस में दो और नाम मैट हेनरी और जायडन सील्स के थे, जो कि नॉमिनेटेड थे. मगर भारतीय पेसर का पलड़ा उन दोनों पर भारी रहा.

  • 12:46 (IST) 15 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: अब सुशीला कार्की के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन, नेपाल में फिर भड़के Gen-Z

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates:  सुशीला कार्की के शपथ के 3 दिन बाद ही नेपाल की सियासत फिर से पलट गई है. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास कार्की के नाम की पैरवी करने वाले जेनरेशन-जेड (Gen-Z) के लोग अब उनके ही विरोध में उतर गए हैं. सोमवार को प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के बाहर जेनरेशन-जेड ने विरोध प्रदर्शन किया.

  • 11:53 (IST) 15 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates:  तेजी से सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा काठमांडू

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: नेपाल में तेजी से शांति लौट रही है. खासतौर से काठमांडू में हालात सामान्य हो रहे हैं. बाजार खुल रहे हैं और चहल-पहल लौट गई है. हाल ही में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था. नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है.

  • 11:21 (IST) 15 Sep 2025

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: वक्फ कानून बरकरार, 5 साल की शर्त खारिज; 3 सदस्य गैर-मुस्लिम हो सकेंगे

    Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें वक्फ बोर्ड के सदस्य बनने के लिए कम से कम पांच साल तक इस्लाम पालन की शर्त शामिल है. कोर्ट ने कहा कि कहा कि जब तक इस संबंध में उचित नियम नहीं बनते, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा.   कोर्ट ने कहा कि बोर्ड में अधिकतम तीन गैर-मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं, यानी 11 में से बहुमत मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए. साथ ही, जहां तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुस्लिम ही होना चाहिए. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका यह आदेश वक्फ एक्ट की वैधता पर अंतिम राय नहीं है.  

