Aaj Ki Taza Khabar Live Updates:  ऑनलाइन टिकट बुक करने के नियमों में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम

Aaj Ki Taza Khabar 15 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज कोलकाता में सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय, फोर्ट विलियम में 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी आज बिहार जाएंगे, जहां वो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और करीब 40 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे. दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब दौरे पर जाएंगे. इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे. साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों की समस्याएं सुनेंगे. सुप्रीम कोर्ट आज संशोधित वक्फ कानून से जुड़े तीन मुख्य विषयों पर अंतरिम फैसला सुनाएगा. जिनमें अदालतों द्वारा घोषित ‘वक्फ बाय कोर्ट्स, वक्फ-बाय-यूजर या वक्फ बाय डीड’ संपत्तियों को डिनोटिफाई करने की शक्ति शामिल है. दिल्ली में अगले एक सप्ताह तक बारिश की संभावना नहीं है मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है, स्काईमेट वेदर के अनुसार 17 से 19 तारीख के बीच हल्की वर्षा हो सकती है. वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश की संभावना है. बिहार में दो नई अमृत भारत और एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत 15 सितंबर से होने जा रही है. अमृत भारत ट्रेनें पंजाब और तमिलनाडु रूटों पर चलाई जाएंगी.

