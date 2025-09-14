Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है बीमा संसोधन विधेयक- निर्मला सीतारमण

Aaj Ki Taza Khabar 14 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 सितंबर से 5 राज्यों के दौरे पर हैं, कल उन्होंने मिजोरम और मणिपुर का दौरा किया. पीएम मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गुवाहाटी पहुंचे. पीएम मोदी आज रविवार को 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. पीएम आज ही जोरहाट एयरपोर्ट से आज ही कोलकाता के लिए रवाना होंगे. वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को चीन के हांगझोउ में महिला एशिया कप के अपने आखिरी सुपर चार मैच में जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बावजूद फाइनल में जगह बना ली जिसमें उसका सामना मेजबान चीन से होगा. यह मुकाबला आज रविवार को होगा. फाइनल जीतने वाली टीम अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लेगी. नेपाल में अंतरिम सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा. इसके अलावा, 9 सितंबर से शुरू हुआ एशिया कप 2025 का रोमांच आज चरम पर होगा जब आज रात के आठ बजे भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा. हालांकि, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच मैच होने की वजह से विरोध और भी गहराता जा रहा है.
Aaj Ki Taza Khabar 14 September 2025 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने वाला बीमा संशोधन विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है. आपको जानकारी के लिए बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर में शुरू होता है और क्रिसमस से पहले समाप्त होता है. जब उनसे पूछा गया कि क्या बीमा क्षेत्र में एफडीआई को और उदार बनाने वाला विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है, तो उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, मुझे उम्मीद है.
Aaj Ki Taza Khabar 14 September 2025 Live Updates: मिजोरम लेंगपुई एयरपोर्ट से पैसेंजर्स के परेशान होने की खबर सामने आ रही है. दरअसल, बताया जा रहा है कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से बड़ी संख्या में पैसेंजर्स यहां फंस गए हैं. एयरपोर्ट पहुंचे पैसेंजर्स को बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई है. यहां से दोपहर 3.30 बजे इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E5366 दिल्ली के लिए रवाना होनी थी लेकिन बारिश की वजह से इंडिगो की सभी उड़ानें आज रद्द हो गई हैं, जिसके बाद एयरपोर्ट पहुंचे पैसेंजर्स का हंगामा करने लगे.
.
Aaj Ki Taza Khabar 14 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के दरांग में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार असम आया हूं. इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सामान हिंदुस्तान में बना हो वही खरीदिए, चाहे कंपनी विदेशी हो.
Aaj Ki Taza Khabar 14 September 2025 Live Updates: नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभाल लिया है. ऐसा माना जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है.
Aaj Ki Taza Khabar 14 September 2025 Live Updates: गुजरात के भरूच में पनोली जीआईडीसी स्थित एक कंपनी में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए 15 से ज़्यादा दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. हालांकि, अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर सामने नहीं आई है.