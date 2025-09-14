Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो सकता है बीमा संसोधन विधेयक- निर्मला सीतारमण

Aaj Ki Taza Khabar 14 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 सितंबर से 5 राज्यों के दौरे पर हैं, कल उन्होंने मिजोरम और मणिपुर का दौरा किया. पीएम मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गुवाहाटी पहुंचे. पीएम मोदी आज रविवार को 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. पीएम आज ही जोरहाट एयरपोर्ट से आज ही कोलकाता के लिए रवाना होंगे. वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को चीन के हांगझोउ में महिला एशिया कप के अपने आखिरी सुपर चार मैच में जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बावजूद फाइनल में जगह बना ली जिसमें उसका सामना मेजबान चीन से होगा. यह मुकाबला आज रविवार को होगा. फाइनल जीतने वाली टीम अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लेगी. नेपाल में अंतरिम सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं. इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा. इसके अलावा, 9 सितंबर से शुरू हुआ एशिया कप 2025 का रोमांच आज चरम पर होगा जब आज रात के आठ बजे भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा. हालांकि, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच मैच होने की वजह से विरोध और भी गहराता जा रहा है.

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates