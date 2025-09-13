Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: विदेशी आक्रमणकारियों ने अपवित्र किए गए धार्मिक स्थल: CM योगी

Aaj Ki Taza Khabar 13 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 सितंबर से मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार की तीन दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वे करोड़ों रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. पीएम मिजोरम में राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. यह ट्रेन आइजोल के सायरंग स्टेशन को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से जोड़ेगी. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे जहां वो पार्टी नेताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे. मॉरीशस के पीएम भारत दौरे पर हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हासन में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस से एक लॉरी की टक्कर में कई लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है. मैं प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों. सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. सरकार इस घटना में घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च भी वहन करेगी. यह बेहद दुखद क्षण है. आइए हम सब इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हों.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेश आक्रमणकारियों के निशाने पर लिया और इसके नकारात्मक परिणाम भी बताए. अयोध्या धाम में स्वामी हरियाचार्य महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम को उन्होंने कहा कि 'बर्बर विदेशी आक्रमणकारियों' के समय अपवित्र किए गए धार्मिक स्थलों को उनके सम्मान के साथ फिर से स्थापित किया जाना चाहिए. उन्होंने इसे सनातन धर्म का सामूहिक संकल्प बताया.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: राम भद्राचार्य के बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कुछ साधु संत सुर्खियों में बने रहने के लिये बयानबाज़ी करते हैं. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण इनको इस बारे में कोई भी ग़लत बयानबाज़ी आदि करने की बजाय यदि वे चुप रहें तो यह उचित होगा.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: मिजोरम को रेल नेटवर्क से स्वतंत्रता के बाद जोड़ा गया है. शनिवार (13 सितंबर) से मिजोरम की राजधानी आइजोल से तीन ट्रेनों की शुरुआत की गई है. शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंड़ी दिखाकर इन ट्रेनों को रवाना किया. मिजोरम को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एक रेल ब्रिज भी बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है. यह ब्रिज कुतुब मीनार से 42 मीटर ऊंचा है.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वैश्विक शक्तियां भारत की बढ़ती ताकत से चिंतित हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत पर टैरिफ उसकी वृद्धि के डर से लगाए गए हैं. मोहन भागवत ने यह बात नागपुर में ब्रह्मकुमारीज विश्व शांति सरोवर के 7वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही. इस दौरान उन्होंने विश्व में भारत की भूमिका और सामूहिक सोच की आवश्यकता पर बल दिया.