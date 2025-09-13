Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: विदेशी आक्रमणकारियों ने अपवित्र किए गए धार्मिक स्थल: CM योगी

Aaj Ki Taza Khabar 13 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 सितंबर से मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार की तीन दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वे करोड़ों रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. पीएम मिजोरम में राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे. यह ट्रेन आइजोल के सायरंग स्टेशन को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से जोड़ेगी. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अरुणाचल प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे जहां वो पार्टी नेताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे. मॉरीशस के पीएम भारत दौरे पर हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हासन में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस से एक लॉरी की टक्कर में कई लोगों की मौत और 20 से ज़्यादा लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है. मैं प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों. सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा. सरकार इस घटना में घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च भी वहन करेगी. यह बेहद दुखद क्षण है. आइए हम सब इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हों.

Aaj Ki Taza Khabar Live