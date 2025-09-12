Live

India News Conclave : 'बिहार मंच' का शानदार आगाज, नित्यानंद राय ने जंगलराज पर लालू को घेरा

Sep 12, 2025 | 11:36 AM IST

aaj ki taza khabar 11 september 2025 live updates: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (12 सितंबर 2025) को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा मेष राशि में मौजूद होंगे. सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे. राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु नवनिर्वाचित सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत की पांडुलिपि विरासत पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे और ज्ञान भारतम् पोर्टल की शुरुआत करेंगे. मॉरीशस के PM रामगुलाम भारत की यात्रा पर हैं. मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनचंद्र रामगुलाम शुक्रवार को अयोध्या का दौरा करेंगे.  जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम रामगुलाम का स्वागत करेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह सुबह 11 बजे वाराणसी से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे. रामगुलाम दोपहर साढ़े 12 बजे देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे.  अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो पड़ोसी देश नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी  से बदल रहा है, लेकिन सरकार बनाने का समाधान नहीं निकल पाया है. नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर शुक्रवार को फिर चर्चा होगी. यह भी जानकारी सामने आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य और शीर्ष नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है. सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं के मोबाइल फोन बंद करा दिए गए हैं. इन नेताओं के दलों से जुड़े अन्य नेताओं ने बताया कि उनका शीर्ष नेताओं से संपर्क टूट गया है. यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत मिली है। 15 सितंबर से कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपये तक की खरीदारी का भुगतान यूपीआई के जरिये कर सकेगा. इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) यूपीआई लेनदेन की सीमा को बढ़ा दिया है.

aaj ki taaza khabar 12 september 2025
aaj ki taaza khabar 12 september 2025

aaj ki taaza khabar 12 september 2025: सीपी राधाकृष्णन लेंगे उपराष्ट्रपति पद की शपथ, नेपाल में नए पीएम पर फंसा पेच

Live Updates

  11:36 (IST) 12 Sep 2025

    India News Conclave Live Updates :  'बिहार मंच' का शानदार आगाज, नित्यानंद राय ने जंगलराज पर लालू को घेरा

    India News Conclave Live Updates : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुछ महीने से ही शेष हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है. इस बीच राजधानी पटना में India News Conclave आयोजित किया जा रहा है. इंडिया न्यूज के इस कॉन्क्लेव को 'बिहार मंच' नाम दिया गया है. 

  11:23 (IST) 12 Sep 2025

    aaj ki taaza khabar: 'बिहार मंच' का शानदार आगाज, नित्यानंद राय ने रखे अपने विचार

    aaj ki taaza khabar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुछ महीने से ही शेष हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है. इस बीच राजधानी पटना में India News Conclave आयोजित किया जा रहा है. इंडिया न्यूज के इस कॉन्क्लेव को 'बिहार मंच' नाम दिया गया है. 

  11:07 (IST) 12 Sep 2025

    aaj ki taaza khabar: नेपाल जेन Z प्रोटेस्ट में अब तक 34 की मौत, सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ

    aaj ki taaza khabar: पड़ोसी देश नेपाल में Gen Z के विरोध-प्रदर्शनों ने ओली सरकार को सत्ता से हटने के लिए मजबूर कर दिया है. अब अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की समेत कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं. वहीं, नेपाल में फैली हिंसा में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजार से ज्‍यादा घायल हैं. 

  10:15 (IST) 12 Sep 2025

    aaj ki taaza khabar: राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ

    aaj ki taaza khabar: सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इस कार्यक्रम में कई नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नज़र आए।

  09:52 (IST) 12 Sep 2025

    Aaj ki taaza khabar live updates: नेपाल में हिंसा के कारण पशुपतिनाथ मंदिर अभी भी बंद

    Aaj ki taaza khabar live updates: देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद पशुपतिनाथ मंदिर बंद है, हालाँकि मंदिर के आसपास पूजा सामग्री बेचने वाली दुकानें खुली हैं।

