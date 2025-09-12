India News Conclave : ‘बिहार मंच’ का शानदार आगाज, नित्यानंद राय ने जंगलराज पर लालू को घेरा

aaj ki taza khabar 11 september 2025 live updates: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (12 सितंबर 2025) को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर चंद्रमा मेष राशि में मौजूद होंगे. सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे. राष्ट्रपति भवन से मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु नवनिर्वाचित सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत की पांडुलिपि विरासत पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे और ज्ञान भारतम् पोर्टल की शुरुआत करेंगे. मॉरीशस के PM रामगुलाम भारत की यात्रा पर हैं. मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीनचंद्र रामगुलाम शुक्रवार को अयोध्या का दौरा करेंगे. जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम रामगुलाम का स्वागत करेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह सुबह 11 बजे वाराणसी से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे. रामगुलाम दोपहर साढ़े 12 बजे देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करें तो पड़ोसी देश नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, लेकिन सरकार बनाने का समाधान नहीं निकल पाया है. नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर शुक्रवार को फिर चर्चा होगी. यह भी जानकारी सामने आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य और शीर्ष नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है. सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं के मोबाइल फोन बंद करा दिए गए हैं. इन नेताओं के दलों से जुड़े अन्य नेताओं ने बताया कि उनका शीर्ष नेताओं से संपर्क टूट गया है. यूपीआई का इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत मिली है। 15 सितंबर से कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपये तक की खरीदारी का भुगतान यूपीआई के जरिये कर सकेगा. इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) यूपीआई लेनदेन की सीमा को बढ़ा दिया है.

