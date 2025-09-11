Aaj Ki Taza Khabar Live: उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़, नेपाल में कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील

Aaj Ki Taza Khabar 11 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे. पीएम मोदी वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मेजबानी करेंगे. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी. वहीं, प्रधानमंत्री देहरादून में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. लोकसभा अध्यक्ष बेंगलुरु में 11वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 11 सितंबर को बस्तर में आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे. डूसु चुनाव में चार शीर्ष पदों के लिए नामांकन की होड़ लगी है. 11 सितंबर को अंतिम सूची जारी होगी. नेपाल में भड़की हिंसा के बाद अब राहत की खबर सामने आ रही है। इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि काठमांडू में इन असाधारण समय में हमारी प्राथमिकता आपको आपके प्रियजनों से मिलाना है. 11 सितंबर से इंडिगो काठमांडू से और काठमांडू के लिए 04 दैनिक निर्धारित उड़ानें फिर से शुरू करेगा. इसके अलावा, नियामक अनुमोदन के अधीन दो विशेष राहत उड़ानें उसी दिन संचालित होंगी जो हमारे ग्राहकों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए समर्पित हैं.
Aaj Ki Taza Khabar Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ और आपदा से प्रभावित इलाकों को लेकर एक बैठक की. इस दौरान पीएम ने बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान को देखते हिए 1200 करोड़ रुपये की सहायता का एलान किया. इसके अलावा, पीएम ने बाढ़ से प्रभावित परिवार को 2 लाख रुपये, जबकि घायलों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है.
Aaj Ki Taza Khabar Live: नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पद की शपथ दिलाएंगी। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन से जुड़े अधिकारी और केंद्रीय मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे।
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर के डोडा शहर में धमाके की खबर सामने आई है, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ है. वहीं सूचना पर पुलिस-FSL जांच में जुट गई है.
Aaj Ki Taza Khabar Live: दंतेवाड़ी जिले में IED विस्फोट पर एसपी दंतेवाड़ा गौरव राय ने बताया कि IED विस्फोट में CRPF के एक आरक्षक और एक इंस्पेक्टर घायल हुए हैं. दोनों का ज़िला अस्पताल में इलाज चल रहा है. प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रायपुर शिफ्ट किया जाएगा.
Aaj Ki Taza Khabar Live: कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में गुरुवार को 2.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र (केएसएनडीएमसी) ने कहा कि गुरुवार को कलबुर्गी जिले में 2.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। हालांकि, इसकी तीव्रता बेहद कम थी, लेकिन लोग इससे सहम गए।