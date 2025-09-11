Aaj Ki Taza Khabar Live: उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़, नेपाल में कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील

Aaj Ki Taza Khabar 11 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे. पीएम मोदी वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मेजबानी करेंगे. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी. वहीं, प्रधानमंत्री देहरादून में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. लोकसभा अध्यक्ष बेंगलुरु में 11वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 11 सितंबर को बस्तर में आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे. डूसु चुनाव में चार शीर्ष पदों के लिए नामांकन की होड़ लगी है. 11 सितंबर को अंतिम सूची जारी होगी. नेपाल में भड़की हिंसा के बाद अब राहत की खबर सामने आ रही है। इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि काठमांडू में इन असाधारण समय में हमारी प्राथमिकता आपको आपके प्रियजनों से मिलाना है. 11 सितंबर से इंडिगो काठमांडू से और काठमांडू के लिए 04 दैनिक निर्धारित उड़ानें फिर से शुरू करेगा. इसके अलावा, नियामक अनुमोदन के अधीन दो विशेष राहत उड़ानें उसी दिन संचालित होंगी जो हमारे ग्राहकों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए समर्पित हैं.

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates