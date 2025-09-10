Aaj Ki Taza Khabar Live: नेपाल में जेलों से भागे हजारों कैदी, रायबरेली में लगे ‘राहुल गांधी वापस जाओ’ के नारे

Aaj Ki Taza Khabar 10 September 2025 Live Updates: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल आज बुधवार को जीएसटी सुधारों का सुचारू ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी बिहार में आज से 11 दिनों के लिए सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा शुरू करेगी। इसके अलावा, नेपाल में भड़की हिंसा उग्र होती हुई नजर आ रही है। जानकारी सामने आ रही है कि नेपाल की 18 जेलों से 6 हजार से ज्यादा कैदी भाग गए हैं। मंगलवार के प्रदर्शन के बाद देश की अलग-अलग जेलों से कैदी भाग गए। केवल 15 जेलों से ही 5 हजार 727 कैदी भाग निकले हैं। इसके अलावा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने आवास से यूपी के रायबरेली के रवाना हो चुके हैं। यहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा, कतर के दोहा में हमास के ठिकानों पर इजराइली हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इसे लेकर उत्साहित नहीं हूं। अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हम बंधकों को वापस चाहते हैं। जिस तरह से यह हुआ, उससे हम उत्साहित नहीं हैं। मैं कभी किसी चीज से हैरान नहीं होता, खासकर जब बात मध्य पूर्व की हो।
