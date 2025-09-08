Aaj Ki Taza Khabar Live: पीएम मोदी का NDA सांसदों को आदेश, जीएसटी दर में कटौती पर व्यापारियों से मिले

Aaj Ki Taza Khabar 08 September 2025 Live Updates: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज इस मामले पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप आज भी होगी। इसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। पीएम का समापन वक्तव्य होगा। पीएम मोदी रविवार को भी इस वर्कशॉप में शामिल थे। वो आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के गुरदासपुर दौरे से पहले आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे। इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब के अलावा अन्य बाढ़ग्रस्त राज्यों का भी पीएम मोदी दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को आंधी-तूफान और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक, ईडन बार ताल कहते हैं, हम (भारत और इजराइल) अवसरों और खतरों के बारे में एक ही दृष्टिकोण साझा करते हैं। हम कट्टरपंथियों के बीच एक समान विषय और इस तथ्य को देख सकते हैं कि वे हिंसा के माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं। भारत के साथ हमने जो घनिष्ठ सहयोग स्थापित किया है और ऐतिहासिक रूप से जो उच्च सम्मान प्राप्त है, उसके माध्यम से. साथ मिलकर, हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि विभिन्न समाजों में कितनी समानताएं हो सकती हैं और वे लोगों के बेहतर भविष्य के लिए सहयोग कर सकते हैं।

Aaj Ki Taza Khabar Live Updates (आज की ताजा खबर लाइव अपडेट्स)