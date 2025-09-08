Aaj Ki Taza Khabar Live: पीएम मोदी का NDA सांसदों को आदेश, जीएसटी दर में कटौती पर व्यापारियों से मिले

Aaj Ki Taza Khabar 08 September 2025 Live Updates: बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आज इस मामले पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा, बीजेपी सांसदों की वर्कशॉप आज भी होगी। इसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। पीएम का समापन वक्तव्य होगा। पीएम मोदी रविवार को भी इस वर्कशॉप में शामिल थे। वो आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी के गुरदासपुर दौरे से पहले आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। पीएम मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे। इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पंजाब के अलावा अन्य बाढ़ग्रस्त राज्यों का भी पीएम मोदी दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को आंधी-तूफान और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक, ईडन बार ताल कहते हैं, हम (भारत और इजराइल) अवसरों और खतरों के बारे में एक ही दृष्टिकोण साझा करते हैं। हम कट्टरपंथियों के बीच एक समान विषय और इस तथ्य को देख सकते हैं कि वे हिंसा के माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं। भारत के साथ हमने जो घनिष्ठ सहयोग स्थापित किया है और ऐतिहासिक रूप से जो उच्च सम्मान प्राप्त है, उसके माध्यम से. साथ मिलकर, हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि विभिन्न समाजों में कितनी समानताएं हो सकती हैं और वे लोगों के बेहतर भविष्य के लिए सहयोग कर सकते हैं।
Aaj Ki Taza Khabar Live: प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों से भारत में निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'स्वदेशी मेला' आयोजित करने और जीएसटी दर में कटौती पर व्यापारियों से मिलने को कहा।
Aaj Ki Taza Khabar Live: कुलगाम एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने लश्कर के टॉप आतंकी को किया ढेर, रहमान भाई के रूप में हुई पहचान।
Aaj Ki Taza Khabar Live: RLJP अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि उन्हें लगता है कि चुनाव आते-आते NDA गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किय कि 15-20 सितंबर के बीच महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो सकता है।
Aaj Ki Taza Khabar Live: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए आधार को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल, बिहार एसआईआर के लिए 11 निर्धारित दस्तावेज हैं जिन्हें मतदाताओं को अपने गणना फॉर्म के साथ जमा करना होता है।
Aaj Ki Taza Khabar 08 September 2025 Live Updates: नेपाल में फेसबुक-यूट्यूब पर बैन के बाद Gen-Z का प्रदर्शन उग्र हो चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दो लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा कई लोगों के घायल होने की खबर है।