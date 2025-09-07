Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी ने ‘संसद कार्यशाला’ में की शिरकत

Aaj Ki Taza Khabar 07 September 2025 Live Updates: संसद परिवार में आज यानी रविवार (7 सितंबर, 2025) से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, जहां जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सम्मानित किए जाने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को क्रिकेट मैच के दौरान हुए एक धमाके में कम से कम एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह धमाका बाजौर जिले की खार तहसील में कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ। दूसरी ओर, बिहार की राजधानी पटना के सीलमपुर में फायरिंग की घटना हुई। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि शनिवार शाम पटना के सलीमपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि उसके परिवार के 3 लोग घायल हो गए। भारत की टीम एशिया पुरुष हॉकी खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। राजगीर खेल परिसर में शनिवार को भारत ने चीन को एकतरफा मुकाबले में 7-0 से हराकर चौथी जीत दर्ज की। शिलानंद लाकरा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। रविवार को ट्रॉफी जीतने वाली टीम सीधे विश्वकप में खेलेगी। अब फाइनल में भारत का मुकाबल दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) लगातार छप्परफाड़ कमाई कर रहा है। उसके खजाने में पिछले पांच वर्षों के दौरान 14,627 करोड़ रुपये आए हैं। यह भी बड़ी बात है कि 4,193 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में ही आए। इस प्रकार बीसीसीआई का ‘‘बैंक बैलेंस’’ 20,686 करोड़ रुपये हो गया है। एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।
Aaj Ki Taza Khabar 07 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "दिल्ली में 'संसद कार्यशाला' में शामिल हुआ। पूरे भारत से सांसद साथियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान-प्रदान किया।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी पार्टी में 'संसद कार्यशाला' जैसे मंच महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एक-दूसरे से सीखने और इस बात पर विचार-विमर्श करने के बेहतरीन मंच हैं कि हम लोगों की और बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं।"
Aaj Ki Taza Khabar 07 September 2025 Live Updates: जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) को खरीदने के लिए वेदांता ने 17,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। जाहिर है इसमें अदाणी समूह पिछड़ गया। रियल एस्टेट समेत कई क्षेत्र में काम करने वाली JAL दिवालिया हो चुकी है। JAL को लोन देने वालों ने IBC के तहत कंपनी की बिक्री के लिए प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान में अदाणी और वेदांता समूह ने ही सबसे ऊंची बोलियां लगाईं। आखिरकार वेदांता ने 17,000 करोड़ रुपये की बोली लगा कर बाजी मार ली।
Aaj Ki Taza Khabar 07 September 2025 Live Updates: भारत ने 6 सितंबर 2025 को व्लादिवोस्तोक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के व्यापार मंत्रियों की बैठक में साझा समृद्धि के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की सामूहिक शक्तियों का लाभ उठाने की संभावनाओं पर जोर दिया और निर्यात विविधीकरण, निर्भरता कम करने और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। एससीओ में दुनिया की 42% आबादी और वैश्विक व्यापार का 17.2% हिस्सा है, इसलिए भारत ने व्यापार प्रवाह बढ़ाने, कमजोरियों को दूर करने और पूरे क्षेत्र में समावेशी विकास को समर्थन देने के लिए समन्वित कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।
Aaj Ki Taza Khabar 07 September 2025 Live Updates: कोलकाता नगर निगम ने शहर के व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को एक बार फिर निर्देश जारी किए हैं कि वे भाषाई अधिकार को बढ़ावा देने और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए साइनबोर्ड, होर्डिंग और साइनेज पर बंगाली भाषा को शामिल करें। नगर आयुक्त धवल जैन द्वारा 30 अगस्त को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 30 सितंबर तक इस आदेश का पालन करना होगा।
Aaj Ki Taza Khabar 07 September 2025 Live Updates: जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि वे कब अपने पद को छोड़ेंगे, इसे लेकर कोई तारीख नहीं बताई गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वे किसी भी समय प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।