Aaj Ki Taza Khabar Live: PM मोदी ने ‘संसद कार्यशाला’ में की शिरकत

Aaj Ki Taza Khabar 07 September 2025 Live Updates: संसद परिवार में आज यानी रविवार (7 सितंबर, 2025) से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हो रही है, जहां जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सम्मानित किए जाने की उम्मीद है। वहीं पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को क्रिकेट मैच के दौरान हुए एक धमाके में कम से कम एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। यह धमाका बाजौर जिले की खार तहसील में कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ। दूसरी ओर, बिहार की राजधानी पटना के सीलमपुर में फायरिंग की घटना हुई। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि शनिवार शाम पटना के सलीमपुर में हथियारबंद बदमाशों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि उसके परिवार के 3 लोग घायल हो गए। भारत की टीम एशिया पुरुष हॉकी खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। राजगीर खेल परिसर में शनिवार को भारत ने चीन को एकतरफा मुकाबले में 7-0 से हराकर चौथी जीत दर्ज की। शिलानंद लाकरा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। रविवार को ट्रॉफी जीतने वाली टीम सीधे विश्वकप में खेलेगी। अब फाइनल में भारत का मुकाबल दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) लगातार छप्परफाड़ कमाई कर रहा है। उसके खजाने में पिछले पांच वर्षों के दौरान 14,627 करोड़ रुपये आए हैं। यह भी बड़ी बात है कि 4,193 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में ही आए। इस प्रकार बीसीसीआई का ‘‘बैंक बैलेंस’’ 20,686 करोड़ रुपये हो गया है। एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।

