Aaj Ki Taza Khabar LIVE: देश भर में एक साथ लागू होगा SIR, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

Aaj Ki Taza Khabar 06 September 2025 Live Updates: गणेशोत्सव के अंतिम दिन यानी शनिवार अनंत चतुर्दशी पर मूर्तियों के विसर्जन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई में 21,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कम होने के संकेत मिले, हालांकि कई इलाके अब भी जलमग्न हैं। वहीं सरकार ने बताया कि हालात पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है और दावा किया कि स्थिति जल्द ही सामान्य होगी। मौसम विभाग ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। भारतीय पुरुष अंडर-23 फुटबॉल टीम के सामने एएफसी अंडर-23 एशियाई कप क्वालीफायर के ग्रुप एच मुकाबले में शनिवार को दोहा में मेजबान कतर की मुश्किल चुनौती होगी। भारतीय टीम ने गुरुवार को बहरीन के खिलाफ 2-0 की जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया था। टीम का लक्ष्य पहली बार अंडर-23 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करने का है। भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने के बारे में सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, वह महान हैं। मुझे बस इस समय वह जो कर रहे हैं, वह पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।”
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर उठ रहे सवाल के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने कहा है कि इसे पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा। इसे लेकर चुनाव आयोग 10 सितंबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करेगा। चुनाव आयोग ने SIR में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों के सुझाव भी मांगे हैं।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: गाजियाबाद में जीटी रोड पर लोहा मंडी के सामने सूर्या एन्क्लेव इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। शराब के नशे में तेज रफ्तार कार चला रहे एक युवक ने सड़क पर चल रही 5 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ड्राइवर नशे में था और पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। शिकायतों पर कार्रवाई न होने से लोगों में गुस्सा है और प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: सरकार ने हाईवे पर टोल टैक्स में 50% की कटौती करने का बड़ा फैसला लिया है। यह नया नियम आज से लागू हो गया है और देशभर के 15 नए रूट्स पर इसे शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों पर आर्थिक बोझ कम करना और परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि इस कटौती से ट्रक और बस मालिकों को फायदा होगा, जिससे माल ढुलाई की लागत कम होगी और अंततः उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा। इस कदम से देश के आर्थिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है। यात्रियों को भी अब सफर सस्ता पड़ने वाला है, खासकर उन इलाकों में जहां टोल टैक्स ज्यादा लिया जाता था।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: उत्तर प्रदेश के नोएडा से अश्विन कुमार सुप्रा (50) नाम के एक शख्स को मुंबई में बम विस्फोट की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बीते दिन यह कार्रवाई की। मुंबई पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। धमकी देने में इस्तेमाल किया गया उसका फोन और सिम कार्ड जब्त कर लिया गया है। उसे नोएडा से मुंबई लाया जा रहा है। आगे की जांच की जाएगी।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने के आखिर में न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के सत्र में शामिल नहीं होंगे। जानकारी सामने आ रही है कि उनकी जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीएम मोदी का UNGA में भाग नहीं लेने का फैसला ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए जुर्माना लगाया है, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है।