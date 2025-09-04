Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पल्लवी जोशी ने कहा ममता ‘द बंगाल फाइल्स’ को जरूर देखनी चाहिए

Aaj Ki Taza Khabar 04 September 2025 Live Updates: NDA के आह्वान पर गुरुवार को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद है। बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जैसे अस्पताल और एम्बुलेंस पूरी तरह चालू रहेंगी। स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर भी ज्यादातर खुले रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां को दी गई गाली के विरोध में आज बिहार पांच घंटे बंद रहेगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे। नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत देना है। उन्होंने कहा कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का वादा आज पूरा हुआ। जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज 4 सितंबर को बंद रहेंगे। आज जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। जम्मू संभाग में बारिश की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान चौहान आज पंजाब दौरे पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगें। लगातार बारिश के चलते पंजाब में हालात बेहद खराब हो गई हैं। कई गांवों बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के वकील को 4 सितंबर से बहस पूरी करने का निर्देश दिया है। आज कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: राजस्थान विधानसभा में कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित हुआ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में कहा कि कारखाना अधिनियम, 1948 में किए गए संशोधन से श्रमिक लाभान्वित होंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अब महिलाएं स्वयं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि में भी कार्य कर सकेंगी। इसके लिए उनकी लिखित सहमति आवश्यक की गई है।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने अपनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखकर कहा कि हमारी फिल्म बंगाल में रिलीज नहीं हो रही है। एक महिला होने के नाते मैंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने को कहा है ताकि हमारी फिल्म बंगाल में शांतिपूर्वक रिलीज हो सके। बंगाल के थिएटर मालिकों ने हमें बताया है कि पुलिस ने उनसे कहा है कि अगर उन्होंने फिल्म रिलीज की तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। कोई आधिकारिक संवाद नहीं है, फिर भी वे डरे हुए हैं। अगर उन्होंने फिल्म पर प्रतिबंध लगाया, तो मैं कानूनी सहारा ले सकती हूं। ममता जी कम से कम एक बार फिल्म जरूर देखनी चाहिए।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एनसीसीएफ, नैफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की खुदरा बिक्री का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सरकारी बफर स्टाक से प्याज की लक्षित और संतुलित मात्रा में आपूर्ति शुरू हुई।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: दिल्ली के जिला बार एसोसिएशन ने एक आपात बैठक बुलाई और ये फैसला लिया गया कि वकील 8 सितंबर से कोर्ट की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनेंगे. इससे पहले दिल्ली के वकीलों ने 22 अगस्त हड़ताल शुरू की थी और 28 अगस्त को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि से हुई मुलाकात के बाद इसे खत्म करने का एलान किया था।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: GST सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "... अब GST और भी सरल हो गया है... 22 सितंबर को यानी नवरात्रि के पहले दिन, अगली पीढ़ी का सुधार लागू होगा क्योंकि ये सभी चीज़ें निश्चित रूप से 'मातृशक्ति' से जुड़ी हैं।"
GST सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "... समय पर बदलाव के बिना, हम आज की वैश्विक परिस्थितियों में अपने देश को उसका उचित स्थान नहीं दिला सकते। मैंने इस बार 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार ज़रूरी हैं। मैंने देशवासियों से यह भी वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा..."