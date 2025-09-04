Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पल्लवी जोशी ने कहा ममता ‘द बंगाल फाइल्स’ को जरूर देखनी चाहिए

Aaj Ki Taza Khabar 04 September 2025 Live Updates: NDA के आह्वान पर गुरुवार को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद है। बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं जैसे अस्पताल और एम्बुलेंस पूरी तरह चालू रहेंगी। स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर भी ज्यादातर खुले रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मां को दी गई गाली के विरोध में आज बिहार पांच घंटे बंद रहेगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद का ऐलान किया गया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे। वित्त मंत्री ने कहा कि अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे। नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत देना है। उन्होंने कहा कि लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का वादा आज पूरा हुआ। जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल आज 4 सितंबर को बंद रहेंगे। आज जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। जम्मू संभाग में बारिश की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान चौहान आज पंजाब दौरे पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगें। लगातार बारिश के चलते पंजाब में हालात बेहद खराब हो गई हैं। कई गांवों बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के वकील को 4 सितंबर से बहस पूरी करने का निर्देश दिया है। आज कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी।

