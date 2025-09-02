Aaj Ki Taza Khabar Live: पीयूष गोयल का बयान “नवंबर तक भारत-अमेरिका व्यापार समझौता होने की भारत को उम्मीद”

Aaj Ki Taza Khabar 02 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह सम्मेलन 2 से 4 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देना है। वहीं लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। संभल हिंसा न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश होगी। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) मामले में आज शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है। जम्मू में भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर आज भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रहेंगे। जबकि जम्मू विश्वविद्यालय ने भी सभी परीक्षाएं चार सितंबर तक स्थगित कर दी हैं। अमित शाह का जम्मू से दिल्ली लौटते समय उड़ान खराब मौसम के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराना पड़ा। जम्मू-दिल्ली मार्ग पर तेज हवाओं, बारिश और कम विजिबिलिटी के चलते निकटतम हवाई अड्डे जयपुर पर उतरने का निर्णय लिया गया।

