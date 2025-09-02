Aaj Ki Taza Khabar Live: पीयूष गोयल का बयान “नवंबर तक भारत-अमेरिका व्यापार समझौता होने की भारत को उम्मीद”

Aaj Ki Taza Khabar 02 September 2025 Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह सम्मेलन 2 से 4 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देना है। वहीं लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। संभल हिंसा न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश होगी। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) मामले में आज शरजील इमाम, उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है। जम्मू में भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर आज भी सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रहेंगे। जबकि जम्मू विश्वविद्यालय ने भी सभी परीक्षाएं चार सितंबर तक स्थगित कर दी हैं। अमित शाह का जम्मू से दिल्ली लौटते समय उड़ान खराब मौसम के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराना पड़ा। जम्मू-दिल्ली मार्ग पर तेज हवाओं, बारिश और कम विजिबिलिटी के चलते निकटतम हवाई अड्डे जयपुर पर उतरने का निर्णय लिया गया।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) इस साल शरद ऋतु या नवंबर तक पूरा हो जाएगा। गोयल ने मुंबई में वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर जारी बातचीत में ‘थोड़े बहुत’ भू-राजनीतिक मुद्दों ने व्यापारिक मसलों को पीछे छोड़ दिया था।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: उत्तरी राज्यों में लगातार बारिश के कारण प्रमुख बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ रहा है। इसके चलते भारत ने पाकिस्तान को सतलुज नदी में बाढ़ की आशंका के चलते चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि ये अलर्ट मानवीय आधार पर इस्लामाबाद भेजा गया है। संभावित बाढ़ के मद्देनजर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से सावधानी बरतने की बात कही गई है। पिछले हफ़्ते भी भारत ने तवी नदी में संभावित बाढ़ के लिए तीन अलर्ट जारी किए थे।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सुंदरनगर के जंगम बाग इलाके में भूस्खलन में कम से कम 5 लोगों के दबे होने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गौतम बुद्ध नगर में सभी सरकारी और निजी स्कूल (नर्सरी से कक्षा 12 तक) कल बंद रहेंगे।
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: जिला निर्वाचन कार्यालय, नई दिल्ली ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना पंजीकरण कराने के लिए नोटिस भेजा है।