Aaj Ki Taaza Khabar Live: दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रकोप, घुट रहा दम, सांस लेना हुआ मुश्किल!

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today: दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्रों में जमकर आतिशबाजी हुई. इसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ गया है. दिल्ली में कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लेवल 500 के पार पहुंच गया है. मंगलवार की सुबह सबसे प्रदूषित हवा दिल्ली के आनंद विहार में देखने को मिल रहा है. दिल्ली में स्मॉग की चादर नजर आ रही है. ऐसे में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के समीर ऐप के अनुसार, चार निगरानी स्टेशन ने पहले से ही वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ श्रेणी में बताया, जिसमें एक्यूआई का स्तर 400 से ऊपर था. इसमें द्वारका में एक्यूआई 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 453 में दर्ज किया गया. नोएडा में भी एक्यूआई लेवल 350 के पार पहुंच गया है.
दूसरी तरफ बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 143 उम्मीदवारों की सूची में 52 यादव जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है. 18 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं. पिछली बार भी पार्टी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था. इनमें से 8 जीतकर आए थे. इस तरह से देखें तो पार्टी ने 143 में से 70 सीटों पर यादव – मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं.
AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "सरकार झूठ बोलती है. सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन कराकर सारा प्रदूषण ठीक कर देंगे. क्या आर्टिफिशियल रेन हुई? नहीं, मेरा सवाल है कि अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप (सरकार) चाहते हैं कि लोग बीमार हो. सरकार की निजी अस्पतालों के साथ सांठ-गांठ है."
CPCB के अनुसार, जयपुर के कुछ हिस्सों में धुंध छाई हुई है और पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 245 पर पहुंचकर 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार आज सुबह दिल्ली में आनंद विहार, ITO, लोधी रोड और IGI हवाई अड्डे के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) क्रमशः 358, 347, 329, 313 दर्ज किया गया जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है.