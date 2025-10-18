Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today 18 October: बीडी शर्मा मार्ग पर सांसद के फ्लैट पर लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

Live

October 18, 2025

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today 18 October: देश-दुनिया में शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को धनतेरस मनाया रहा है. इस मौके पर जमकर खरीदारी की जी रहा है. इस बीच धनतेरस पर इस बार सोना-चांदी के दाम ऊंचे बने हुए हैं. 24 कैरेट गोल्ड ₹1,27,000 प्रति 10 ग्राम के करीब और चांदी ₹1,57,000 प्रति किलो के पार पहुंची. महागठबंधन में खींचतान के बीच 6 ऐसी सीटें हैं, जिन पर दोस्ताना मुकाबला देखने को मिलेगा.  वहीं, बिहार चुनाव की तैयारी की कड़ी में चिराग पासवान ने पटना स्थित मौर्य होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. मुलाकात के बाद चिराग ने कहा कि चुनाव प्रचार को धारदार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई है. उन्होंने बताया कि NDA कैसे एकजुट होकर चुनाव लड़े.साथ ही उन्होंने बताया कि NDA में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है. हालांकि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब टाल गए.  उधर, हरियाणा के सीनियर IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले की जांच CBI से करवाने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. लुधियाना के नवनीत कुमार ने यह याचिका दाखिल की है और मामले को संवेदनशील बताते हुए CBI जांच की मांग की है. मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी. वहीं, पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास गरीब रथ ट्रेन के एक कोच में आग लग गई है. यह ट्रेन लुधियाना से दिल्ली आ रही थी. हादसे में एक महिला जख्मी हुई है. 

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today 18 October: देश-दुनिया में मनाया जा रहा धनतेरस का त्योहार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ी टेंशन

    Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today 18 October:  देश का राजधानी दिल्ली के बीडी शर्मा मार्ग पर स्थित एमपी फ्लैट में आग लग गई. सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने का काम तेज गति से जारी है. बताया जा रहा है कि  कावेरी अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है. सांसदों के फ्लैट बीडी शर्मा मार्ग पर स्थित हैं. 

