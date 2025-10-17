Live

Aaj Ki Taaza Khabar Live: एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने क्या कहा?

🕒 Updated: October 17, 2025 01:32:15 PM IST

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today 17 October: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाली वोटिंग के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है. बड़ी संख्या में आज भी प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे. महागठबंधन में अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं. कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 प्रत्याशियों की घोषणा की है. 

वहीं महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी आज अपना नामांकन करेंगे. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही अपना नामांकन भर चुके हैं. 

दूसरी तरफ एनडीए में शामिल दलों ने पहले ही सीटों का बंटवारा कर चुकी है. साथ उम्मीदवारों का नाम का एलान भी किया जा चुका हैं. 

इसके अलावा हरियाणा में IPS पूरन कुमार और ASI संदीप लाठर की आत्महत्या का मामला गरमाया हुआ है. सीएम नायब सैनी ने संदीप लाठर के परिवार से मुलाकात की है. संदीप लाठर का आज अंतिम संस्कार होगा.

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज यूपी दौरे पर रहेंगे. रायबरेली में भीड़ द्वारा मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने फतेहपुर जाएंगे.

  • 13:03 (IST) 17 Oct 2025

    एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस में बड़ा खुलासा

    रोहतक पुलिस के एएसआई संदीप लाठर की पत्नी संतोष ने पुलिस को बयान दिया है कि जब उसके पति ने एडीजीपी वाई पूरण कुमार के गनर रहे सुशील को गिरफ्तार किया तब उसने धमकाते हुए कहा था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. सदर थाने में दर्ज एफआईआर में संतोष का यह बयान दर्ज है. हालांकि, सुरेंद्र सिंह भोरिया ने अभी एफआईआर सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया है.

  • 12:15 (IST) 17 Oct 2025

    कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सीएम योगी पर बोला हमला

    कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा, "खुद भाजपा और NDA के लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई विरासत नहीं है या हमारा परिवार नहीं है. अब वे (योगी आदित्यनाथ) किस विरासत की बात कर रहे हैं? आप स्पष्ट करें कि आपकी विरासत का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश में तमाम परेशानियां हैं, कानून व्यवस्था, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी है. आपका काम उत्तर प्रदेश में है."

  • 10:22 (IST) 17 Oct 2025

    हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले राहुल गांधी, की ये मांग

    लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2 अक्टूबर को रायबरेली में कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या किए गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात पर कहा, "कुछ दिन पहले दलित अफसर ने आत्महत्या की थी. मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं. अपराध इस परिवार ने नहीं किया, अपराध इनके खिलाफ किया गया है और लग ऐसा रहा है कि यह लोग अपराधी हैं. इन्हें घर में बंद कर रखा है, इन्हें डराया जा रहा है. ये लोग केवल न्याय मांग रहे हैं. हमारे बेटे, हमारे भाई को मारा गया है. उसकी हत्या की गई है. हम केवल न्याय मांग रहे हैं. पूरे देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं. मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, इन्हें न्याय दीजिए, इनका सम्मान कीजिए. जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और उनकी रक्षा करने का प्रयास मत कीजिए. पीड़ित परिवार मुझ से मिलें, मुझ से ना मिलें यह जरूरी नहीं है बल्कि जरूरी बात यह है कि ये लोग अपराधी नहीं हैं. इन्होंने कोई गलती नहीं की है. पराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. मैंने आज यहां आकर इनसे बातचीत की, इनका दर्द और दुख सुना और कांग्रेस पार्टी और मेरा प्रयास है कि हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे."

  • 09:00 (IST) 17 Oct 2025

    भाजपा सांसद रवि किशन ने दिया 'रोजगार' वाला लोभ

    भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, "जनता का मिजाज पीएम मोदी-नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है. जनता का मिजाज विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है. युवा अपना भविष्य देख रहा है. रोजगार दिया जाएगा." राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, "वे लोग कहते हैं, हम लोग करते हैं. पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है."

  • 07:35 (IST) 17 Oct 2025

    फतेहपुर में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से आज मिलेंगे राहुल गांधी

    कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कानपुर पहुंचे. वह 2 अक्टूबर को रायबरेली में भीड़ द्वारा मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने फतेहपुर जाएंगे.

