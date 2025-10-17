Aaj Ki Taaza Khabar Live: एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, पत्नी ने क्या कहा?

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today 17 October: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाली वोटिंग के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है. बड़ी संख्या में आज भी प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे. महागठबंधन में अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए हैं. कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 प्रत्याशियों की घोषणा की है.

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates

वहीं महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी आज अपना नामांकन करेंगे. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहले ही अपना नामांकन भर चुके हैं.

दूसरी तरफ एनडीए में शामिल दलों ने पहले ही सीटों का बंटवारा कर चुकी है. साथ उम्मीदवारों का नाम का एलान भी किया जा चुका हैं.

इसके अलावा हरियाणा में IPS पूरन कुमार और ASI संदीप लाठर की आत्महत्या का मामला गरमाया हुआ है. सीएम नायब सैनी ने संदीप लाठर के परिवार से मुलाकात की है. संदीप लाठर का आज अंतिम संस्कार होगा.

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज यूपी दौरे पर रहेंगे. रायबरेली में भीड़ द्वारा मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने फतेहपुर जाएंगे.