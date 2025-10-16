Aaj Ki Taaza Khabar Live: नीतीश कुमार को एक और झटका, अब JDU की प्रदेश महासचिव आसमां प्रवीण ने दिया इस्तीफा

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates 16 October: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर जारी है. इस बीच एनडीए और महागठबंधन के साथ-साथ दूसरे दल भी टिकट बांटने में लगे हैं. एनडीए में शामिल दलों में बीजेपी ने अपने हिस्से की सभी 101, जदयू ने 57, लोजपा-आर ने 15, हम ने 6 और रालोमो ने 4 सीटों के लिए कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है. दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग में ही पेंच फंसा हुआ है.
इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ रणनीतिक गठबंधन कर लिया है. तीनों दल मिलकर राज्य की 64 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. सीट बंटवारे के तहत AIMIM 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि आजाद समाज पार्टी 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर मैदान में उतरेगी.
Aaj Ki Taaza Khabar Live: कर्नाटक में अब सरकारी स्कूलों और कॉलेज परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियां नहीं हो सकेंगी. कर्नाटक मंत्रिमंडल ने RSS की गतिविधियों को रोकने के लिए नियम लाने का फैसला किया है. इस बाबत राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे ने इसकी जानकारी दी है. खरगे की यह टिप्पणी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि उनकी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी संगठन लोगों को परेशान न करे.
Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनता दल युनाइटेड ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है. इस बीच नीतीश को एक और झटका लगा है. जदयू की प्रदेश महासचिव आसमां प्रवीण ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा, "काम बहुत अच्छे से चल रहा है, चिह्न बांटे जा रहे हैं. जिन लोगों को नामांकन दर्ज करना है वे कर भी रहे हैं. प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बहुत जल्द ही सारी स्थिति सबके सामने होगी. महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है."
बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने हिस्मे में आई 90 सामान्य सीटों में से करीब 21 पर राजपूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की करीब 20 जनसभाएं होनी हैं. योगी फैक्टर फ्लोटिंग और टिकट बंटवारे से नाखुश मतदाताओं को लुभाने में काफी मददगार होगा.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए करीब 20 जनसभाएं करने वाले हैं. उनकी पहली जनसभा थोड़ी देर में है. इसके लिए वे पटना पहुंच चुके हैं.