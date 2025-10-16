Live

Aaj Ki Taaza Khabar Live: नीतीश कुमार को एक और झटका, अब JDU की प्रदेश महासचिव आसमां प्रवीण ने दिया इस्तीफा

🕒 Updated: October 16, 2025 07:29:07 PM IST

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates 16 October: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर जारी है. इस बीच एनडीए और महागठबंधन के साथ-साथ दूसरे दल भी टिकट बांटने में लगे हैं.  एनडीए में शामिल दलों में बीजेपी ने अपने हिस्से की सभी 101, जदयू ने 57, लोजपा-आर ने 15, हम ने 6 और रालोमो ने 4 सीटों के लिए कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है. दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग में ही पेंच फंसा हुआ है.

इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ रणनीतिक गठबंधन कर लिया है. तीनों दल मिलकर राज्य की 64 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. सीट बंटवारे के तहत AIMIM 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि आजाद समाज पार्टी 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर मैदान में उतरेगी.

Aaj Ki Taaza Khabar Live: एनडीए या महागठबंधन? किसके लिए चुनौती बनेगा ओवैसी का अलायंस

  • 19:28 (IST) 16 Oct 2025

    Aaj Ki Taaza Khabar Live:  कर्नाटक के स्कूलों-कॉलेजों में RSS की गतिविधियों पर लगेगा बैन,  कैबिनेट ने लिया फैसला

    Aaj Ki Taaza Khabar Live:  कर्नाटक में अब सरकारी स्कूलों और कॉलेज परिसरों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियां नहीं हो सकेंगी. कर्नाटक मंत्रिमंडल ने RSS की गतिविधियों को रोकने के लिए नियम लाने का फैसला किया है. इस बाबत राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे ने इसकी जानकारी दी है. खरगे की यह टिप्पणी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि उनकी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कैसे सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी संगठन लोगों को परेशान न करे.

  • 15:19 (IST) 16 Oct 2025

    Aaj Ki Taaza Khabar Live: नीतीश कुमार को एक और झटका, अब JDU की प्रदेश महासचिव आसमां प्रवीण ने दिया इस्तीफा

    Aaj Ki Taaza Khabar Live:  बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जनता दल युनाइटेड ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है. इस बीच नीतीश को एक और झटका लगा है. जदयू की प्रदेश महासचिव आसमां प्रवीण ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है. 

  • 13:53 (IST) 16 Oct 2025

    महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है- पवन खेड़ा

    कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा, "काम बहुत अच्छे से चल रहा है, चिह्न बांटे जा रहे हैं. जिन लोगों को नामांकन दर्ज करना है वे कर भी रहे हैं. प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बहुत जल्द ही सारी स्थिति सबके सामने होगी. महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है."

  • 12:03 (IST) 16 Oct 2025

    सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे करीब 20 जनसभाएं

    बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपने हिस्मे में आई 90 सामान्य सीटों में से करीब 21 पर राजपूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. बिहार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की करीब 20 जनसभाएं होनी हैं. योगी फैक्टर फ्लोटिंग और टिकट बंटवारे से नाखुश मतदाताओं को लुभाने में काफी मददगार होगा.

  • 11:32 (IST) 16 Oct 2025

    पटना पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए करीब 20 जनसभाएं करने वाले हैं. उनकी पहली जनसभा थोड़ी देर में है. इसके लिए वे पटना पहुंच चुके हैं.

