Aaj Ki Taaza Khabar Live: नीतीश कुमार को एक और झटका, अब JDU की प्रदेश महासचिव आसमां प्रवीण ने दिया इस्तीफा

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates 16 October: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का दौर जारी है. इस बीच एनडीए और महागठबंधन के साथ-साथ दूसरे दल भी टिकट बांटने में लगे हैं. एनडीए में शामिल दलों में बीजेपी ने अपने हिस्से की सभी 101, जदयू ने 57, लोजपा-आर ने 15, हम ने 6 और रालोमो ने 4 सीटों के लिए कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है. दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग में ही पेंच फंसा हुआ है.

Bihar Election 2025

इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ रणनीतिक गठबंधन कर लिया है. तीनों दल मिलकर राज्य की 64 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. सीट बंटवारे के तहत AIMIM 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि आजाद समाज पार्टी 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर मैदान में उतरेगी.