Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव के लिए JDU ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, विजय सिन्हा ने किया नामांकन

🕒 Updated: October 15, 2025 01:54:19 PM IST

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates 15 October: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा होने के बाद अब उम्मीदवारों के नाम भी एलान होने लगा है. इसके बावजूद एनडीए में सबकुछ ठीन नहीं लग रहा है. जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जगजाहिर है. 

Tejashwi Yadav And Nitish Kumar

दूसरी तरफ महागठबंधन में तो अभी सीटों के बंटवारे की घोषणा भी नहीं हुई है. हालांकि, महागठबंधन में शामिल दलों की ओर से टिकट बांटने का काम शुरू हो गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि आज सीटों के बंटवारे का भी एलान हो जाएगा.

Aaj Ki Taaza Khabar Live: NDA में टेंशन! महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी भी सस्पेंस

  • 13:50 (IST) 15 Oct 2025

    विजय सिन्हा ने किया नामांकन

    बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय से अपना नामांकन दाखिल किया. उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही.

  • 12:34 (IST) 15 Oct 2025

    JDU ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट

    जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है.

  • 12:31 (IST) 15 Oct 2025

    राजद नेता तेजस्वी यादव नामाकंन के लिए निकले

    राजद नेता तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अपने आवास से रवाना हुए. वे अपने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे. अपने भाई तेज प्रताप यादव के लिए राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, "भाई है, उसे भी शुभकामना है."

  • 12:30 (IST) 15 Oct 2025

    उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर के.सी. त्यागी का बड़ा बयान

    JDU नेता के.सी. त्यागी ने कहा, "NDA गठबंधन में छोटे-मोटे विवाद आज या कल में सुलझ जाएंगे. उपेंद्र कुशवाहा NDA के वरिष्ठ नेता हैं, हमें विश्वास है कि उनकी शिकायतों का समाधान दिल्ली नेतृत्व द्वारा किया जाएगा."

  • 11:33 (IST) 15 Oct 2025

    तारापुर में सम्राट चौधरी की हार होने वाली है- प्रशांत किशोर

    जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है, "जन सुराज से 7वीं फेल सम्राट चौधरी के खिलाफ एक बड़े डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं. इस बार तारापुर में सम्राट चौधरी की हार होने वाली है."

