Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव के लिए JDU ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, विजय सिन्हा ने किया नामांकन

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates 15 October: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा होने के बाद अब उम्मीदवारों के नाम भी एलान होने लगा है. इसके बावजूद एनडीए में सबकुछ ठीन नहीं लग रहा है. जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जगजाहिर है.

Tejashwi Yadav And Nitish Kumar

दूसरी तरफ महागठबंधन में तो अभी सीटों के बंटवारे की घोषणा भी नहीं हुई है. हालांकि, महागठबंधन में शामिल दलों की ओर से टिकट बांटने का काम शुरू हो गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि आज सीटों के बंटवारे का भी एलान हो जाएगा.