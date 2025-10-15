Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार चुनाव के लिए JDU ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, विजय सिन्हा ने किया नामांकन

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates 15 October: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा होने के बाद अब उम्मीदवारों के नाम भी एलान होने लगा है. इसके बावजूद एनडीए में सबकुछ ठीन नहीं लग रहा है. जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी जगजाहिर है.
दूसरी तरफ महागठबंधन में तो अभी सीटों के बंटवारे की घोषणा भी नहीं हुई है. हालांकि, महागठबंधन में शामिल दलों की ओर से टिकट बांटने का काम शुरू हो गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि आज सीटों के बंटवारे का भी एलान हो जाएगा.
बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय से अपना नामांकन दाखिल किया. उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही.
जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है.
राजद नेता तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अपने आवास से रवाना हुए. वे अपने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे. अपने भाई तेज प्रताप यादव के लिए राजद सांसद मीसा भारती ने कहा, "भाई है, उसे भी शुभकामना है."
JDU नेता के.सी. त्यागी ने कहा, "NDA गठबंधन में छोटे-मोटे विवाद आज या कल में सुलझ जाएंगे. उपेंद्र कुशवाहा NDA के वरिष्ठ नेता हैं, हमें विश्वास है कि उनकी शिकायतों का समाधान दिल्ली नेतृत्व द्वारा किया जाएगा."
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है, "जन सुराज से 7वीं फेल सम्राट चौधरी के खिलाफ एक बड़े डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं. इस बार तारापुर में सम्राट चौधरी की हार होने वाली है."