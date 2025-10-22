Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार में ये कैसी राजनीति! सीटें 243 लेकिन महागठबंधन के दलों ने उतारे 258 उम्मीदवार

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है. लेकिन, इसके बाद भी महागठबंधन में सीटों को लेकर मामला अटका हुआ है. बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होने होने हैं, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों ने 258 पर उम्मीदवार उतारे हैं. इसका मतलब है कि महागठबंधन में शामिल दल एक-दूसरे के खिलाफ ही 15 सीटों पर मुकाबला करेंगे.

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025

इसको लेकर एनडीए की ओर से महागठबंधन पर तो हमला बोला ही जा रहा है. साथ ही साथ महागठबंधन के अंदर भी आवाज उठ रही है. गौरतलब है कि एनडीए की ओर से सीटों के बंटवारा कर एलान भी किया गया, लेकिन महागठबंधन में शामिल दलों ने बिना सीटों के एलान के ही उम्मीदवार उतारे हैं. ऐसे में कई जगहों पर महागठबंधन के ही दो उम्मीदवार मैदान में हैं.

दूसरी तरफ दिवाली पर हुई जबरदस्त आतिशबाजी के बाद दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप बढ़ गया है. इससी वजह से लोगों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वायु गुणवत्ता सूचकांक इस समय गंभीर श्रेणी में है.