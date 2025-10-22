Live

Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार में ये कैसी राजनीति! सीटें 243 लेकिन महागठबंधन के दलों ने उतारे 258 उम्मीदवार

🕒 Updated: October 22, 2025 11:22:37 AM IST

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates Today: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है. लेकिन, इसके बाद भी महागठबंधन में सीटों को लेकर मामला अटका हुआ है. बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होने होने हैं, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों ने 258 पर उम्मीदवार उतारे हैं. इसका मतलब है कि महागठबंधन में शामिल दल एक-दूसरे के खिलाफ ही 15 सीटों पर मुकाबला करेंगे.

इसको लेकर एनडीए की ओर से महागठबंधन पर तो हमला बोला ही जा रहा है. साथ ही साथ महागठबंधन के अंदर भी आवाज उठ रही है. गौरतलब है कि एनडीए की ओर से सीटों के बंटवारा कर एलान भी किया गया, लेकिन महागठबंधन में शामिल दलों ने बिना सीटों के एलान के ही उम्मीदवार उतारे हैं. ऐसे में कई जगहों पर महागठबंधन के ही दो उम्मीदवार मैदान में हैं.

दूसरी तरफ दिवाली पर हुई जबरदस्त आतिशबाजी के बाद दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप बढ़ गया है. इससी वजह से लोगों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वायु गुणवत्ता सूचकांक इस समय गंभीर श्रेणी में है. 

Live Updates

  • 11:15 (IST) 22 Oct 2025

    बिहार चुनाव के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा एलान

    राजद नेता और राघोपुर विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, "प्रति माह 2.5 हजार सालाना 30 हजार और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनने पर दिया जाएगा. हमने पहले भी घोषणा की है कि बेटी (BETI) योजना, मां(MAA) योजना हम लाएंगे. बेटी योजना के तहत जब से हमारी बेटियां पैदा होंगी तब से उन्हें आय दिलाने तक यह योजना चलेगी. मां(MAA) योजना भी लाई जाएगी जिसके तहत महिलाएं जिनके पास मकान नहीं है, उनके मकान, अन्न और आमदनी की व्यवस्था करवाई जाएगी."

  • 11:07 (IST) 22 Oct 2025

    राहुल गांधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने से INDIA गठबंधन को फायदा पहुंचेगा- पप्पू यादव

    पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "मैं पहले से कह रहा हूं कि मैत्रीपूर्ण लड़ाई का कोई औचित्य नहीं है. इसका संदेश गलत जा रहा है. जो सीट कांग्रेस की है उस पर आप (राजद) कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? यह गलत है." उन्होंने आगे कहा, "मेरी राय है कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी की ही है. यदि ऐसा होता है तो INDIA गठबंधन को इससे लाभ मिलेगा. हर परिस्थिति में राहुल गांधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने से INDIA गठबंधन को फायदा पहुंचेगा."

  • 10:57 (IST) 22 Oct 2025

    कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन के लिए त्याग किया- राकेश सिन्हा

    कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा कहते हैं, "मेरा मानना ​​है कि चूंकि यह गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसलिए कोई भी उथल-पुथल सुलझ जाएगी. जेएमएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि जेएमएम के मुख्यमंत्री महागठबंधन के पक्ष में प्रचार करने बिहार जरूर जाएंगे. कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन के लिए त्याग किया है. इसलिए अगर कोई हम पर गठबंधन का समर्थन न करने का आरोप लगाता है, तो यह गलत है."

  • 10:14 (IST) 22 Oct 2025

    भाजपा नेता राम कदम का बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा

    बिहार विधानसभा चुनाव पर भाजपा नेता राम कदम ने कहा, "बिहार के चुनाव में कांग्रेस और उनके साथी दल राजद का किस प्रकार से झगड़ा चल रहा है, दोनों दल के नेता व कार्यकर्ता एक-दूसरे को हराने के पीछे पड़े हैं, ये सारा देश देख रहा है. बिहार के लोग इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि राज ठाकरे के लोगों ने बिहार के लोगों को मुंबई, महाराष्ट्र में किस प्रकार से प्रताड़ित किया था और उन्हीं को महाराष्ट्र की कांग्रेस गले लगा रही है. अब जब कांग्रेस को याद आया कि बिहार के लोग कांग्रेस को अपनी जगह दिखा देंगे तब जाकर यहां पर कांग्रेस के नेता झुठलाने वाला बयान दे रहे हैं. इतने दिन आप क्या कर रहे थे? पत्रकार वार्ता से लेकर दोपहर शाम का भोजन राज ठाकरे कांग्रेस के नेताओं के साथ कर रहे थे तो यह सब क्या नौटंकी थी? चाहे कुछ भी हो जाए बिहार में कांग्रेस की हार सुनिश्चित है."

  • 08:09 (IST) 22 Oct 2025

    विपक्ष घुसपैठियों को बचाना चाहता है- सम्राट चौधरी

    बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने SIR के मुद्दे पर कहा, "आप एक व्यक्ति मिला दीजिए जिसने कहा हो की उसका नाम मतदाता सूची से कट गया है. यह लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं और घुसपैठिया कोई भी हो, यदि वह भारत का नागरिक नहीं बन सकता वह मतदाता कैसे बन सकता है? यह तो ममता बनर्जी की कृपा है कि सीमा को बंद नहीं किया जा रहा है. हमारी सीमा 150 किलोमीटर खुला हुआ है. चार राज्य उससे तबाह हो रहे हैं, असम, बंगाल, बिहार और झारखंड. सभी लोग घुसपैठिए घुसे हुए हैं."

