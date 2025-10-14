Aaj Ki Taaza Khabar Live: BJP में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, लालू को झटका; भाकपा माले ने जारी की 18 उम्मीदवारों की सूची

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन अभी भी कौन किस सीट से लड़ेगा, इसको लेकर माथापच्ची चल रही है. बीजेपी और जेडीयू को 101-101 सीटें मिली हैं. जबकि एलजेपी (आरवी) को 29, एचएएम (एस) और आरएलएम को 6-6 सीट मिली है.

Taaza Khabar Today Live

वहीं महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है. संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार की देर शाम तक गठबंधन संयुक्त रूप से सीटों का एलान कर देगा.

सूत्रों की मानें तो राजद सर्वाधिक 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस 60 सीटों पर. अन्य घटक दलों को उनकी ताकत और जनाधार के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी. राजद-कांग्रेस के अलावा भाकपा माले 19, वीआईपी 15, सीपीआईएम 6 और सीपीआई चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी

दूसरी तरफ एक और मामला आज सुर्खियों में रहने वाला है. आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है. इस बीच हरियाणा के डीजीपी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं. पूरन कुमार के परिवार की तरफ से डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज आईपीएस पूरना कुमार के परिवार से मुलाकात करेंगे. राहुल गांधी 14 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजकर 15 मिनट पर चंडीगढ़ पहुंचेंगे. इन सब मामलों के बीच 17 अक्टूबर को सोनीपत के राई में होने वाली पीएम मोदी का दौरा रद्द हो गया है. हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है.