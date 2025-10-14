Live

Aaj Ki Taaza Khabar Live: BJP में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, लालू को झटका; भाकपा माले ने जारी की 18 उम्मीदवारों की सूची

Updated: October 14, 2025 05:56:51 PM IST

Aaj Ki Taaza Khabar Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन अभी भी कौन किस सीट से लड़ेगा, इसको लेकर माथापच्ची चल रही है. बीजेपी और जेडीयू को 101-101 सीटें मिली हैं. जबकि एलजेपी (आरवी) को 29, एचएएम (एस) और आरएलएम को 6-6 सीट मिली है.

वहीं महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है. संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार की देर शाम तक गठबंधन संयुक्त रूप से सीटों का एलान कर देगा.

सूत्रों की मानें तो राजद सर्वाधिक 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस 60 सीटों पर. अन्य घटक दलों को उनकी ताकत और जनाधार के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी. राजद-कांग्रेस के अलावा भाकपा माले 19, वीआईपी 15, सीपीआईएम 6 और सीपीआई चार सीटों पर चुनाव लड़ेगी.

आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी

दूसरी तरफ एक और मामला आज सुर्खियों में रहने वाला है. आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है. इस बीच हरियाणा के डीजीपी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं. पूरन कुमार के परिवार की तरफ से डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज आईपीएस पूरना कुमार के परिवार से मुलाकात करेंगे. राहुल गांधी 14 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजकर 15 मिनट पर चंडीगढ़ पहुंचेंगे. इन सब मामलों के बीच 17 अक्टूबर को सोनीपत के राई में होने वाली पीएम मोदी का दौरा रद्द हो गया है. हरियाणा के  सीएम नायब सिंह सैनी ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया है.

Aaj Ki Taaza Khabar Live: NDA में सीट शेयरिंग के बाद भी टेंशन! महागठबंधन में माथापच्ची, आज होगा बड़ा ऐलान

  • 17:55 (IST) 14 Oct 2025

    Aaj Ki Taaza Khabar Live:

    Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में रार तेज हो गई है. मंगलवार को भाकपा (माले) ने अपने 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. भाकपा माले ने अगिआंव, बड़कागांव, पालीगंज, डुमराव, घोसी, अरवल, तरारी, दरौली, फुलवरिया, आरा, मंझी, सिकटा, करहगर, डुमरिया, झाझा, मोकामा, मधुबन और परबतिया सीटों पर अपने उम्मीदवारों का एलान किया है. 

  • 17:24 (IST) 14 Oct 2025

    Aaj Ki Taaza Khabar Live: BJP में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, अलीनगर विधानसभा सीट से बनाया जा सकता है उम्मीदवार

    Aaj Ki Taaza Khabar Live: लोकगायिका मैथिली ठाकुर मंगलवार का बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं. बिहार की राजधानी पटना में शाम पांच बजे उन्होंने BJP का दामन थामा. सूत्रों के मुताबिक, मैथिली को अलीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है.

  • 17:05 (IST) 14 Oct 2025

    Aaj Ki Taaza Khabar Live: जीतनराम मांझी और उपेंद्र सिंह कुशवाहा को मिल सकती है 1-1 सीट और, जल्द हो सकता है एलान

    Aaj Ki Taaza Khabar Live: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल उपेंद्र सिंह कुशवाहा और 'हम' मुखिया जीतनराम मांझी सीट बंटवारे से खुश नहीं हैं. इस बात को दोनों सार्वजनिक रूप से भी कह चुके हैं. दोनों को 6-6 सीटें दी गई हैं. बताया जा रहा है कि NDA  में शामिल दोनों दलों को 1-1 सीट और दी सकती है. 

  • 16:49 (IST) 14 Oct 2025

    Aaj Ki Taaza Khabar Live: कुछ देर बाद PC करेंगीं लोकगायिका मैथिली ठाकुर, कर सकती हैं कोई अहम एलान

    Aaj Ki Taaza Khabar Live:  भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच लोकगायिका मैथिली ठाकुर मंगलवार शाम को बिहार की राजधानी पटना में पत्रकार वार्ता करेंगी. बताया जा रहा है कि इसमें वह BJP में विधिवत शामिल होने का एलान कर सकती हैं. यहां पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आते ही लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बड़ा झटका लगा, क्योंकि बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को फिर से मैदान में उतारा गया है. मैथिली ठाकुर इसी सीट से मैदान में उतरना चाहती थीं. 

  • 14:44 (IST) 14 Oct 2025

    Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, देखिये सभी 71 नाम

    Aaj Ki Taaza Khabar Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी  ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है. 9 महिला उम्मीदवारों में औराई से रमा निषाद का नाम भी शामिल है. 

