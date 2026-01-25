Live

Delhi Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में हड्डियां कंपा रही बर्फीली हवाएं, बारिश का अलर्ट; 6°C पहुंचा तापमान

Delhi-NCR Weather LIVE Today: देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के जश्न में बारिश रोड़ा नहीं बनेगी. इस दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है. हालांकि, दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं ने दस्तक दे दी है.बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है. दिल्लीवालों को फिलहाल कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का सामने करना पड़ सकता है. क्योंकि पहाड़ों पर हो गई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ने वाला है. delhi weather

