Delhi Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में हड्डियां कंपा रही बर्फीली हवाएं, बारिश का अलर्ट; 6°C पहुंचा तापमान

🕒 Updated: January 25, 2026 08:18:22 AM IST

Delhi-NCR Weather LIVE Today: देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के जश्न में बारिश रोड़ा नहीं बनेगी. इस दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है. हालांकि,  दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवाओं ने दस्तक दे दी है.बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है. दिल्लीवालों को फिलहाल कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड का सामने करना पड़  सकता है. क्योंकि पहाड़ों पर हो गई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ने वाला है. 

  • 08:18 (IST) 25 Jan 2026

    Delhi-NCR Weather LIVE Today: कोहरे के कारण ट्रेनें लेट

    Delhi-NCR Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में आज (25 जनवरी 2026) घने कोहरे का कहर जारी है, जिसकी वजह से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. IMD और रेलवे के अपडेट्स के मुताबिक, बहुत घना कोहरा (very dense fog) सुबह के समय विजिबिलिटी को 50-200 मीटर तक कम कर रहा है, जिससे ट्रेनों की गति सीमित हो गई है और कई ट्रेनें लेट या प्रभावित हैं.

  • 07:08 (IST) 25 Jan 2026

    Delhi-NCR Weather LIVE Today: इस दिन होगी झमाझम बारिश

    Delhi-NCR Weather LIVE Today: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 27 जनवरी को बारिश होने पर मोहर लगा दी है. यानी 27 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना है.

  • 07:07 (IST) 25 Jan 2026

    Delhi-NCR Weather LIVE Today: प्रदूषण में आई गिरावट

    Delhi-NCR Weather LIVE Today: बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में भारी गिरावट देखने को मिल रही है.एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के करीब पहुंच चुका है.धुंध फिलहाल बारिश में धुल चुकी है. अगर 27 जनवरी को फिर से बारिश अच्छी होती है तो दिल्ली वालों को बारिश से राहत मिल सकती है.

  • 06:50 (IST) 25 Jan 2026

    Delhi-NCR Weather LIVE Today: गणतंत्र दिवस पर नहीं होगी बारिश

    Delhi-NCR Weather LIVE Today: दिल्ली में 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) को बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. IMD और अन्य मौसम स्रोतों के ताजा फोरकास्ट के मुताबिक, मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह घना कोहरा (foggy morning) और आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं (partly cloudy). कोई वर्षा या बूंदाबांदी का अनुमान नहीं है. 

  • 06:42 (IST) 25 Jan 2026

    Delhi-NCR Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में आज का तापमान

    Delhi-NCR Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में आज (25 जनवरी 2026) का तापमान काफी ठंडा है, सुबह के समय घना से मध्यम कोहरा और कड़ाके की सर्दी का माहौल बना हुआ है. आज सुबह 6°C के आसपास दर्ज किया गया है. अधिकतम तापमान (Maximum) दिन में 17-19°C तक पहुंचने की उम्मीद है.

