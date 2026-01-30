Weather Today Live Updates: फिलहाल ठंड से राहत नहीं, वीकेंड पर कई राज्यों में होगी तेज बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Today Live Updates: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अन्य हिस्सों में भले ही ठंड से हल्की राहत मिली है और कोहरा भी कम हुआ है, लेकिन जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में वीकेंड तक बारिश होने का अलर्ट है. इसके बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आने के बाद ठंड में इजाफा हो सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है. इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान फिर से मौसम करवट लेगा और कई राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है. IMD से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक, हिमालयी क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक बार फिर से एक्टिव होने के चलते शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) से सोमवार (2 फरवरी, 2026) के दौरान पर्वतीय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने का अलर्ट है. इसके साथ ही इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होने की संभावना है. इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में शनिवार (31 जनवरी, 2026) को भी कहीं-कहीं आंधी के साथ बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है. इससे न्यूनतम पारा गिर सकता है और कोहरे की भी वापसी हो सकती है. मौसम की निजी जानकारी मुहैया कराने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, दक्षिण के राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शुक्रवार को तेज बारिश का अनुमान है.

