Weather Today Live Updates: फिलहाल ठंड से राहत नहीं, वीकेंड पर कई राज्यों में होगी तेज बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

🕒 Updated: January 30, 2026 06:56:31 AM IST

Weather Today Live Updates: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अन्य हिस्सों में भले ही ठंड से हल्की राहत मिली है और कोहरा भी कम हुआ है, लेकिन जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने वाला है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है, जिसके चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में वीकेंड तक बारिश होने का अलर्ट है. इसके बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आने के बाद ठंड में इजाफा हो सकता है.  भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है. इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों के दौरान फिर से मौसम करवट लेगा और कई राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है. IMD से जुड़े वैज्ञानिकों के मुताबिक, हिमालयी क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक बार फिर से एक्टिव होने के चलते शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) से सोमवार (2 फरवरी, 2026) के दौरान पर्वतीय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने का अलर्ट है. इसके साथ ही इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होने की संभावना है. इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में शनिवार (31 जनवरी, 2026) को भी कहीं-कहीं आंधी के साथ बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है.  इससे न्यूनतम पारा गिर सकता है और कोहरे की भी वापसी हो सकती है.  मौसम की निजी जानकारी मुहैया कराने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, दक्षिण के राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शुक्रवार को तेज बारिश का अनुमान है.

Weather Today Live Updates: एक नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद कई राज्यों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है, शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को भी कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है.

  • 06:56 (IST) 30 Jan 2026

    Weather Today Live Updates: उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ, होगी बारिश

    Weather Today Live Updates: उत्तर प्रदेश में भी शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय चुके हैं. इसके चलते 2 फरवरी तक लगातार रुक-रुककर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. वहीं, पूरे यूपी में बारिश होगी. 

  • 06:52 (IST) 30 Jan 2026

    Weather Today Live Updates: पहाड़ों इलाकों में गिरेगी बर्फ, बन सकते हैं कोल्ड डे जैसे हालात

    Weather Today Live Updates: मौसम विभाग के मुताबिक, हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेस के कारण शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर बर्फबारी के साथ बारिश होने से कोल्ड डे  जैसे हालात बन सकते हैं. 

  • 06:48 (IST) 30 Jan 2026

    Weather Today Live Updates:  दिल्ली-मुंबई समेत देश के प्रमुख शहरों का जानें तापमान

    Weather Today Live Updates:  पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के चलते कई राज्यों में फिलहाल तापमान गिरा हुआ है, जिससे ठंड अधिक महसूस हो रही है.यहां जानें देश के प्रमुख शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान.

    शहर का नाम    न्यूनतम तापमान    अधिकतम तापमान
    मुंबई                 21°C                   28°C
    दिल्ली                7°C                    19°C
    चंडीगढ़              7°C                     19°C
    जयपुर                8°C                     20°C
    भोपाल                11°C                   21°C
    कानपुर               10°C                   20°C
    पटना                  12°C                  21°C
    चेन्नई                    21°C                  26°C
    शिमला                0°C                    10°C
    देहरादून               5°C                   16°C
    कश्मीर                -4°C                   4°C

  • 06:42 (IST) 30 Jan 2026

