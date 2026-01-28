Live

Weather Today Live Updates: दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर 10 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; कहां बढ़ेगी ठंड; नोट करें अपने यहां का हाल

🕒 Updated: January 28, 2026 07:07:15 AM IST

Weather Today Live Updates: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पूरे भारत के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. एक बार फिर मौसम देश के कई हिस्सों में करवट लेने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश समेत 10 राज्यों में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है. इसके प्रभाव से बारिश होगी और कहीं-कहीं कोहरा भी लोगों के लिए मुसीबत बन सकता है. उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में शामिल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई और इलाकों बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है. मौसम विभाग से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी इलाके में एक्टिव है. इसके कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बारिश का दौर जारी है. इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के अलावा पर्वतीय राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है. बारिश और बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में मौसम का अंदाज तेज हो सकता है, लेकिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट नहीं है.  मौसम विभाग ने बुधवार (28 जनवरी, 2026) को यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के 17 जिलों में शीतलहर से परेशानी बढ़ने वाली है. पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी से पर्यटकों के लिए भी अलर्ट जारी है. वहीं, बिहार की बात करें तो कई जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी है. कई जगहों पर बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के चलने का अलर्ट है. पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में भी बारिश के साथ ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है. 

Weather Today Live Updates: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पूरे भारत के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. एक बार फिर मौसम देश के कई हिस्सों में करवट लेने वाला है.
Weather Today Live Updates: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पूरे भारत के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. एक बार फिर मौसम देश के कई हिस्सों में करवट लेने वाला है.
Weather Today Live Updates: बुधवार को दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और सिक्किम शामिल बारिश के साथ तेज हवाओं के चलने का अलर्ट जारी है.

Live Updates

  • 07:05 (IST) 28 Jan 2026

    Weather Today Live Updates: उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश के साथ गिरे ओले, बढ़ी ठंड

    Weather Today Live Updates: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में भीषण ठंड पड़ रही है. हरिद्वार में ओलावृष्टि के साथ बारिश भी हुई है, जिसके कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है.

  • 07:00 (IST) 28 Jan 2026

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Weather Today Live Updates: दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर 10 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; कहां बढ़ेगी ठंड; नोट करें अपने यहां का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather Today Live Updates: दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर 10 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; कहां बढ़ेगी ठंड; नोट करें अपने यहां का हाल
Weather Today Live Updates: दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर 10 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; कहां बढ़ेगी ठंड; नोट करें अपने यहां का हाल
Weather Today Live Updates: दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर 10 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; कहां बढ़ेगी ठंड; नोट करें अपने यहां का हाल
Weather Today Live Updates: दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर 10 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; कहां बढ़ेगी ठंड; नोट करें अपने यहां का हाल