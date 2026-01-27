Live

Weather Today Live Updates: ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाई पूरे उत्तर भारत की टेंशन, कहां-कहां आज होगी बारिश; IMD का अलर्ट जारी

🕒 Updated: January 27, 2026 07:02:55 AM IST

Weather Today Live Updates: जनवरी, 2026 समाप्त होने को है, लेकिन भीषण ठंड का असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. एक नया और ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होन रहा है, जिसके चलते उत्तर भारत में एक बार फिर कड़ाके की ठंड में इजाफा होने वाला है. पश्विमी विक्षोभ के एक्टिव होने से देश के 13 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है. कई राज्यों में ठंड होने से न्यूनमत तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट नजर आ सकती है. इसका मतलब वीकेंड तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने वाला है. इसके प्रभाव से देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों (नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, ) के अलावा राजधानी लखनऊ, कानपुर और उन्नाव समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है. यह बारिश तापमान में गिरावट भी लाएगी. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर भारत के लोगों को फिलहाल ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है. सोमवार (26 जनवरी, 2026) को भी गणतंत्र दिवस समारोह के दिन कड़ाके की ठंड रही. पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. सोमवार को दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मंगलवार (27, जनवरी, 2026) के लिए मौसम विभाग की ओर से राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना जताई है. दिल्ली की बात करें तो बादल छाए रहने और बारिश के पूर्वानुमान के चलते मंगलवार को दिन में ठंड पड़ने की आशंका है. इसकी वजह है कि अधिकतम तापमान में और गिरावट आना. उधर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाक के अलावा पर्वतीय राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से ठंड में इजाफा हुआ है. 

Live Updates

  • 07:00 (IST) 27 Jan 2026

