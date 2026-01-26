Weather Today Live Updates: कश्मीर से लेकर दिल्ली तक 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, यहां जानें अपने राज्यों का हाल

Weather Today Live Updates: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद बारिश और बर्फबारी ने देशभर के मौसम का मिजाज बदल दिया है. दिल्ली-एनसीआर समते उत्तर भारत में पिछले 48 घंटों से भीषण ठंड का दौर जारी है. देशभर के मौसम को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से ताजा अलर्ट जारी किया गया है. इसके मुताबिक, उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर और ठंड का दौर सोमवार (26 जनवरी, 2026) को जारी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को उत्तर भारत के बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर भारत के कई राज्यों में 26 जनवरी को शीतलहर और घने कोहरे का भी चेतावनी बरकरार है. कोहरे के मद्देनजर मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल, तमिलनाडु और राजस्थान समेत कई राज्यों में सोमवार (26 जनवरी, 2026) को मौसम खराब होने के साथ बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में दिन में आंशिक बादल रहेंगे, इस दौरान बर्फीली हवाएं परेशान कर सकती हैं. वहीं, सोमवार यानी गणतंत्र दिवस पर अलग-अलग इलाकों में देश के कई इलाकों में बारिश, कोहरे के साथ-साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. उधर, मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी भारत के साथ-साथ उत्तर भारत के 25 से अधिक जिलों में कोहरा भी परेशान करेगा. आगामी 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड,हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और केरल राज्य बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

Weather Today Live Updates: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है.