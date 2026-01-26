Live

Weather Today Live Updates: कश्मीर से लेकर दिल्ली तक 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, यहां जानें अपने राज्यों का हाल

🕒 Updated: January 26, 2026 07:13:00 AM IST

Weather Today Live Updates: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद बारिश और बर्फबारी ने देशभर के मौसम का मिजाज बदल दिया है. दिल्ली-एनसीआर समते उत्तर भारत में पिछले 48 घंटों से भीषण ठंड का दौर जारी है. देशभर के मौसम को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से ताजा अलर्ट जारी किया गया है. इसके मुताबिक, उत्तर भारत के कई राज्यों  में शीतलहर और ठंड का दौर सोमवार (26 जनवरी, 2026) को जारी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, सोमवार को उत्तर भारत के  बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर भारत के कई राज्यों में 26 जनवरी को शीतलहर और घने कोहरे का भी चेतावनी बरकरार है.  कोहरे के मद्देनजर मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल, तमिलनाडु और राजस्थान समेत कई राज्यों में सोमवार (26 जनवरी, 2026) को मौसम खराब होने के साथ बारिश का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में दिन में आंशिक बादल रहेंगे, इस दौरान बर्फीली हवाएं परेशान कर सकती हैं. वहीं, सोमवार यानी गणतंत्र दिवस पर अलग-अलग इलाकों में देश के कई इलाकों में बारिश, कोहरे के साथ-साथ बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है. उधर, मौसम विभाग के ताजा अलर्ट के मुताबिक, 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूर्वी भारत के साथ-साथ उत्तर भारत के 25 से अधिक जिलों में कोहरा भी परेशान करेगा. आगामी 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड,हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और   केरल राज्य बारिश की चेतावनी जारी की गई है.  

Weather Today Live Updates: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है.
Weather Today Live Updates: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है.

Weather Today Live Updates: कश्मीर से लेकर दिल्ली तक 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, यहां जानें अपने राज्यों का हाल

Live Updates

  • 07:12 (IST) 26 Jan 2026

    Weather Today Live Updates: उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में शीतलहर की चेतावनी

    Weather Today Live Updates: मौसम विभाग ने 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है. इनमें गोरखपुर, देवरिया, प्रयागराज, अयोध्या, झांसी, रामपुर, मैनपुरी, आजमगढ़, आगरा, रायबरेली, अलीगढ़ और मथुरा जैसे जिले शामिल हैं.

  • 07:12 (IST) 26 Jan 2026

    Weather Today Live Updates: गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

    Weather Today Live Updates:26 जनवरी को दिल्ली का मौसम मिला-जुला रहने वाला है. सुबह की शुरुआत कड़ाके की ठंड और धुंध के साथ हुई है, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, धूप खिलने की भी संभावना है. दिल्ली में दो दिन पहले हुई बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है. 

  • 07:12 (IST) 26 Jan 2026

    Weather Today Live Updates: हिमाचल प्रदेेश में बारिश का अलर्ट जारी

     Weather Today Live Updates: देश के कई हिस्सों में मौसम का असर दिख रहा है. हिमाचल में बर्फबारी के आसार हैं और कई जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

  • 07:11 (IST) 26 Jan 2026

    Weather Today Live Updates:  पहाड़ों पर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज

    Weather Today Live Updates: 26 और 27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर, ल‌द्दाख, हिमाचल प्रदेश और 27 और 28 जनवरी को उत्तराखंड में बिजली कड़कने और 50-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है. 

  • 07:04 (IST) 26 Jan 2026

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Weather Today Live Updates: कश्मीर से लेकर दिल्ली तक 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, यहां जानें अपने राज्यों का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather Today Live Updates: कश्मीर से लेकर दिल्ली तक 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, यहां जानें अपने राज्यों का हाल
Weather Today Live Updates: कश्मीर से लेकर दिल्ली तक 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, यहां जानें अपने राज्यों का हाल
Weather Today Live Updates: कश्मीर से लेकर दिल्ली तक 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, यहां जानें अपने राज्यों का हाल
Weather Today Live Updates: कश्मीर से लेकर दिल्ली तक 26 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, यहां जानें अपने राज्यों का हाल