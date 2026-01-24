Weather Today Live Updates:  उत्तर के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बदला मौसम, कई जगहों पर होगी आफत बारिश; नोट करें लेटेस्ट वेदर अपडेट

Weather Today Live Updates: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का असर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक नजर आ रहा है. करीब दर्जनभर राज्यों में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. शनिवार (24 जनवरी, 2026) को भी उत्तर भारत के 5 राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान अधिकांश राज्यों में आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की संभावना है. उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी है. इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आए बदलाव के कारण राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा पर्वतीय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदे्श के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी तेज हो गई है. कश्मीर में बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है. कई जगहों पर 5 फीट तक बर्फ जम गई, जिसके चलते वाहनों के साथ पैदल आवागमन भी बाधित हो गया है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने शनिवार के लिए ताजा अलर्ट जारी किया है. इसके तहत पर्वतीय इलाकों में अगले तीन दिन के दौरान बारिश और बर्फबारी के अलावा तेज हवाएं चलेंगी, जिसके चलते ठंड में इजाफा होगा. उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट से कोल्ड डे जैसे हालात बन सकते हैं. दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में शनिवार को कोहरे से थोड़ी राहत मिली तो शीतलहर की वापसी ने ठंड बढ़ा दी है. वहीं, पश्चिमी विभाग के चलते मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में अगले शनिवार को भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मौसम पूरी तरह बदल सकता है. कुल मिलाकर शनिवार को भी हल्की बारिश हो सकती है.

