Live

Weather Today Live Updates:  उत्तर के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बदला मौसम, कई जगहों पर होगी आफत बारिश; नोट करें लेटेस्ट वेदर अपडेट

🕒 Updated: January 24, 2026 07:37:17 AM IST

Weather Today Live Updates: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने का असर कश्मीर से लेकर दिल्ली तक नजर आ रहा है. करीब दर्जनभर राज्यों में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. शनिवार (24 जनवरी, 2026) को भी उत्तर भारत के 5 राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान अधिकांश राज्यों में आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की संभावना है.  उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश का पूर्वानुमान जारी है. इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आए बदलाव के कारण राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा पर्वतीय राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदे्श के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फबारी तेज हो गई है. कश्मीर में बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है. कई जगहों पर 5 फीट तक बर्फ जम गई, जिसके चलते वाहनों के साथ पैदल आवागमन भी बाधित हो गया है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने शनिवार के लिए ताजा अलर्ट जारी किया है. इसके तहत पर्वतीय इलाकों में अगले तीन दिन के दौरान बारिश और बर्फबारी के अलावा तेज हवाएं चलेंगी, जिसके चलते ठंड में इजाफा होगा. उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट से कोल्ड डे जैसे हालात बन सकते हैं. दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में शनिवार को कोहरे से थोड़ी राहत मिली तो शीतलहर की वापसी ने ठंड बढ़ा दी है.  वहीं, पश्चिमी विभाग के चलते मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में अगले  शनिवार को भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मौसम पूरी तरह बदल सकता है. कुल मिलाकर शनिवार को भी हल्की बारिश हो सकती है. 

Weather Today Live Updates: बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है.
Weather Today Live Updates: बारिश और बर्फबारी ने एक बार फिर उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है.

Weather Today Live Updates:  उत्तर के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बदला मौसम, कई जगहों पर होगी आफत बारिश; नोट करें लेटेस्ट वेदर अपडेट

Live Updates

  • 07:34 (IST) 24 Jan 2026

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Weather Today Live Updates:  उत्तर के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बदला मौसम, कई जगहों पर होगी आफत बारिश; नोट करें लेटेस्ट वेदर अपडेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Weather Today Live Updates:  उत्तर के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बदला मौसम, कई जगहों पर होगी आफत बारिश; नोट करें लेटेस्ट वेदर अपडेट
Weather Today Live Updates:  उत्तर के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बदला मौसम, कई जगहों पर होगी आफत बारिश; नोट करें लेटेस्ट वेदर अपडेट
Weather Today Live Updates:  उत्तर के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बदला मौसम, कई जगहों पर होगी आफत बारिश; नोट करें लेटेस्ट वेदर अपडेट
Weather Today Live Updates:  उत्तर के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी बदला मौसम, कई जगहों पर होगी आफत बारिश; नोट करें लेटेस्ट वेदर अपडेट