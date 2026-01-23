Weather Today Live Updates: कश्मीर से कन्याकुमारी तक बदला मौसम, किन राज्यों में होगी बारिश; नोट कर लें लेटेस्ट अपडेट

Weather Today Live Updates: देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है. एक ओर जहां उत्तर भारत पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही तो वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में अगले 12-24 घंटों के दौरान आंधी और बारिश का पूर्वानुमान है. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी एवं बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 से 3 दिन तक देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. वीकेंड पर खासकर बारिश के बाद उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा. हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश 23 और 24 जनवरी को बारिश होगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में भी आंधी व बारिश का अलर्ट जारी है. पहाड़ों पर भी पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर के चलते जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई व कुछ मैदानी हिस्सों पर बर्फबारी से भी उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी. आईएमडी के मुताबिक, इस पूरे सप्ताह दो पश्चिमी विक्षोभ मौसम को प्रभावित करेंगे और अब मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी दर्ज की जाएगी. वीकेंड यानी रविवार तक उत्तर भारत के लोगों के बदले मौसम का मिजाज के चलते ठंड और कोहरे की वजह से दिक्कत आ सकती है. देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल और सोनीपत) में शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को सुबह हल्की बारिश हुई. वहीं, पश्चिमी विभाग के चलते मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मौसम पूरी तरह बदल सकता है. कुल मिलाकर शनिवार के भी हल्की बारिश हो सकती है.
Weather Today Live Updates: तूफ़ान और बारिश के पूर्वानुमान के साथ एयर पॉल्यूशन लेवल में सुधार की उम्मीदों के बीच शुक्रवार सुबह दिल्ली की हवा की क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी रही. CPCB के अनुसार, पिछले 24 घंटे का औसत AQI 313 रहा. सुबह 7 बजे AQI 312 रिकॉर्ड किया गया.
Weather Today Live Updates: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार ( 23 जनवरी, 2026) को हवाओं की गति तेज होने और हल्की बारिश के चलते प्रदूषण से राहत मिल सकती है. एक्यूआई 300 के आसपास रहने का अनुमान है.
Weather Today Live Updates: दिल्ली में शुक्रवार ( 23 जनवरी, 2026) को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. कहीं-कहीं सिर्फ सुबह के दौरान कोहरे की चादर छाई नजर आएगी और सर्दी का एहसास कायम रहेगा.
Weather Today Live Updates: मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मौसम पूरी तरह बदल सकता है. इससे ठंड में भी इजाफा होगा. धूप भी शायद नहीं निकले.
Weather Today Live Updates: मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार ( 23 जनवरी, 2026) को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ में सुबह के समय शीतलहर चल सकती है. इसके अलावा कोहरा भी परेशान कर सकता है.