80th Independence Day 2026 Live Updates: ‘दिमागी नक्सलियों’ को आइसोलेट करना होगा’- लाल किले से बोले PM Modi

80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी और कई स्तरों वाली सुरक्षा के बीच लाल किले की प्राचीर से समारोह का नेतृत्व करेंगे. स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार, लाल किले पर राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ औपचारिक रूप से गाया जाएगा, जो इसकी लंबे समय से चली आ रही विरासत के 150 साल पूरे होने का जश्न होगा. रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह कार्यक्रम ‘2047 तक ‘विकसित भारत’ की ओर भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने में ‘युवा शक्ति’ की ऊर्जा, आकांक्षाओं और अहम योगदान का जश्न मनाने’ के लिए भी आयोजित किया जा रहा है.

80th Independence Day 2026 flag hoisting Live Updates

यह जश्न एक अहम समय पर मनाया जा रहा है, जब सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और NEET पेपर लीक को लेकर युवाओं का बड़ा आंदोलन चल रहा है और झारखंड में भी ऐसे ही विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा.

इस साल स्वतंत्रता दिवस ऐसे समय में आ रहा है जब गुरुवार को खत्म हुए मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी (कामकाज की क्षमता) पिछले दो दशकों से ज़्यादा समय में सबसे कम रही है. PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के डेटा के मुताबिक, 2004 के बाद से सिर्फ़ दो संसदीय सत्रों में ही इससे कम कामकाज हुआ है. थिंक टैंक PRS के अनुसार, राज्यसभा का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन फिर भी वह अपने तय समय का सिर्फ़ 33 प्रतिशत ही काम कर पाई.