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80th Independence Day 2026 Live Updates: ‘दिमागी नक्सलियों’ को आइसोलेट करना होगा’- लाल किले से बोले PM Modi

🕒 Updated: August 15, 2026 09:01:52 AM IST

80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी और कई स्तरों वाली सुरक्षा के बीच लाल किले की प्राचीर से समारोह का नेतृत्व करेंगे. स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार, लाल किले पर राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ औपचारिक रूप से गाया जाएगा, जो इसकी लंबे समय से चली आ रही विरासत के 150 साल पूरे होने का जश्न होगा. रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह कार्यक्रम ‘2047 तक ‘विकसित भारत’ की ओर भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने में ‘युवा शक्ति’ की ऊर्जा, आकांक्षाओं और अहम योगदान का जश्न मनाने’ के लिए भी आयोजित किया जा रहा है.

80th Independence Day 2026 flag hoisting Live Updates
80th Independence Day 2026 flag hoisting Live Updates

यह जश्न एक अहम समय पर मनाया जा रहा है, जब सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और NEET पेपर लीक को लेकर युवाओं का बड़ा आंदोलन चल रहा है और झारखंड में भी ऐसे ही विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा.

इस साल स्वतंत्रता दिवस ऐसे समय में आ रहा है जब गुरुवार को खत्म हुए मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी (कामकाज की क्षमता) पिछले दो दशकों से ज़्यादा समय में सबसे कम रही है. PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के डेटा के मुताबिक, 2004 के बाद से सिर्फ़ दो संसदीय सत्रों में ही इससे कम कामकाज हुआ है. थिंक टैंक PRS के अनुसार, राज्यसभा का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन फिर भी वह अपने तय समय का सिर्फ़ 33 प्रतिशत ही काम कर पाई.

80th Independence Day 2026 flag hoisting Live Updates: भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी और कई स्तरों वाली सुरक्षा के बीच लाल किले की प्राचीर से समारोह का नेतृत्व करेंगे. स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार, लाल किले पर राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' औपचारिक रूप से गाया जाएगा.

Live Updates

  • 04:59 (IST) 15 Aug 2026

    80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: 'दिमागी नक्सलियों' की पहचान कर उन्हें अलग-थलग करने की ज़रूरत: PM Modi

    80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 'माओवादी सोच वाले लोगों ने देश में सत्ता के गलियारों में अपनी जगह बना ली थी. सरकारी कमेटियों में सलाहकार के तौर पर भी, इस माओवादी विचारधारा का राष्ट्रीय नीतियों पर असर था. मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में... घने जंगलों में, हम हथियारों से लैस नक्सलियों को खत्म करने और देश को उस संकट से मुक्त कराने में सफल रहे हैं. हालांकि, हथियारों से लैस नक्सलियों को तो जड़ से खत्म कर दिया गया है, लेकिन 'दिमागी नक्सली' अभी भी मौजूद हैं... वे हिंसा और अराजकता भड़काने के रास्ते तलाशते रहते हैं. वे समाज को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं.'

  • 02:43 (IST) 15 Aug 2026

    80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: भारत के पास एक स्थिर राजनीतिक जनादेश और स्थिर सरकार है: पीएम मोदी

    80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: भारत के पास एक स्थिर राजनीतिक जनादेश और स्थिर सरकार है: पीएम मोदी

  • 00:29 (IST) 15 Aug 2026

    80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: पीएम मोदी ने भारत के लिए 5 साल का लक्ष्य तय किया

    80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: प्रधानमंत्री ने कहा,'आज, लाल किले की प्राचीर से, मैं देशवासियों से 'सप्त धारा' - यानी ताकत की सात धाराओं - का पूरा इस्तेमाल करने का आह्वान करता हूं. अगले पांच से सात वर्षों में हम वह हासिल करेंगे जो पिछले पांच से सात दशकों में हासिल नहीं हो सका था. 'सप्त धारा' की ताकत और क्षमता के साथ, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, उसे नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को हासिल करने और उनसे आगे निकलने के लिए सशक्त बनाएंगे.'

    उन्होंने आगे कहा, 'इसके साथ ही, राष्ट्र-निर्माण में हमारे युवाओं की अपार क्षमता का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा. उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और ताकत को एक साथ लाकर एक मजबूत और अधिक विकसित भारत बनाने की दिशा में लगाया जाएगा.'

  • 22:22 (IST) 14 Aug 2026

    80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: 12 सालों का विकास

    80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि पिछले 12 सालों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना बढ़ा, खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा.

  • 20:16 (IST) 14 Aug 2026

    80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: PM मोदी: 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प को कोई नहीं रोक सकता

    80th Independence Day 2026 PM Modi’s speech Live Updates: लाल किले पर PM मोदी: 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प को कोई नहीं रोक सकता

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