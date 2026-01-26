77th Republic Day 2026 LIVE Updates: गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत, जानें कौन कौन होगा मुख्य अतिथि

Live

🕒 Updated: January 26, 2026 07:10:41 AM IST

77th Republic Day 2026 LIVE Updates: भारत 26 जनवरी, 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो भारतीय संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाने की याद दिलाता है, जो 1950 में इसी दिन लागू हुआ था. इस साल भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और देशभक्ति के मौके का जश्न “वंदे मातरम” थीम के इर्द-गिर्द घूमेगा, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में 150 साल की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने वाले भारत के सांस्कृतिक प्रतीक को श्रद्धांजलि के रूप में चुना है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन की गरिमामयी उपस्थिति में, राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर समारोह का नेतृत्व करेंगी. देश और दुनिया भर में लाखों लोगों के गणतंत्र दिवस परेड की लाइव कवरेज देखने की उम्मीद है, जो नई दिल्ली में कर्तव्य पथ (पहले राजपथ) से सुबह 9:00 बजे IST पर शुरू होगी. परेड में झांकियों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और भारत की रक्षा क्षमताओं की एक झलक दिखाई जाएगी, जो देश की यात्रा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं को उजागर करेगी.

77th Republic Day 2026 LIVE Updates: भारत 26 जनवरी, 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो भारतीय संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाने की याद दिलाता है, जो 1950 में इसी दिन लागू हुआ था.

Live Updates

  • 07:10 (IST) 26 Jan 2026

    Republic day 2026 Live: गणतंत्र दिवस परेड इतनी खास क्यों है?

    Republic day 2026 Live: गणतंत्र दिवस परेड में न सिर्फ ऐतिहासिक प्रदर्शन और अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बल्कि इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के युवा सदस्य भी अपने शानदार कौशल और कलाबाजियां दिखाते हैं. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित लाखों दर्शक इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं. इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण राष्ट्रीय टेलीविजन पर किया जाता है और अब यह ऑनलाइन वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है.

  • 06:43 (IST) 26 Jan 2026

    Republic day 2026 Live: परेड से पहले कर्तव्य पथ से तैयारी की तस्वीरें

    Republic day 2026 Live: 77वें गणतंत्र दिवस परेड से पहले कर्तव्य पथ से तैयारी की तस्वीरें.

  • 06:40 (IST) 26 Jan 2026

    Republic day 2026 Live: गणतंत्र दिवस 2026 की थीम

    Republic day 2026 Live: कर्तव्य पथ पर होने वाले इस कार्यक्रम की मुख्य थीम 'वंदे मातरम' के 150 साल और आत्मनिर्भर भारत होगी. 'स्वतंत्रता का मंत्र: वंदे मातरम' थीम, जिसमें खास झांकियां और एमएम कीरावानी द्वारा कंपोज किया गया और श्रेया घोषाल द्वारा गाया गया एक नया म्यूजिकल वर्जन शामिल होगा, और 'समृद्धि का मंत्र: आत्मनिर्भर भारत' थीम भारत की समृद्धि और आत्मनिर्भरता की यात्रा को दिखाएगी.

  • 06:37 (IST) 26 Jan 2026

    गणतंत्र दिवस परेड 2026 Live: मुख्य अतिथि कौन हैं?

    गणतंत्र दिवस परेड 2026 Live: यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे. ये दोनों नेता मंगलवार को भारत-ईयू शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. भारत और यूरोपियन यूनियन लंबे समय से प्रतीक्षित फ्री ट्रेड डील के लिए बातचीत खत्म होने की घोषणा करने के साथ-साथ कई अन्य महत्वाकांक्षी पहलों को भी पक्का करेंगे.

  • 06:20 (IST) 26 Jan 2026

    77th Republic Day 2026 LIVE Updates: आज होगी बारिश या नहीं?

    77th Republic Day 2026 LIVE Updates: आज गणतंत्र दिवस परेड के लिए मौसम पर करीब से नज़र रखी जा रही है, क्योंकि शुक्रवारको फुल ड्रेस रिहर्सल बारिश से प्रभावित हुई थी. लेकिन, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज (26 जनवरी) दिल्ली में बारिश न होने का अनुमान लगाया है. इसका मतलब है कि मौसम परेड और समारोहों में कोई बड़ी रुकावट नहीं डालेगा. 

