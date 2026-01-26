77th Republic Day 2026 LIVE Updates: गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत, जानें कौन कौन होगा मुख्य अतिथि

77th Republic Day 2026 LIVE Updates: भारत 26 जनवरी, 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो भारतीय संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाने की याद दिलाता है, जो 1950 में इसी दिन लागू हुआ था. इस साल भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और देशभक्ति के मौके का जश्न “वंदे मातरम” थीम के इर्द-गिर्द घूमेगा, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में 150 साल की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने वाले भारत के सांस्कृतिक प्रतीक को श्रद्धांजलि के रूप में चुना है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन की गरिमामयी उपस्थिति में, राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर समारोह का नेतृत्व करेंगी. देश और दुनिया भर में लाखों लोगों के गणतंत्र दिवस परेड की लाइव कवरेज देखने की उम्मीद है, जो नई दिल्ली में कर्तव्य पथ (पहले राजपथ) से सुबह 9:00 बजे IST पर शुरू होगी. परेड में झांकियों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और भारत की रक्षा क्षमताओं की एक झलक दिखाई जाएगी, जो देश की यात्रा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं को उजागर करेगी.

