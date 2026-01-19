Home > क्रिकेट > आखिर कोहली क्यों नहीं तोड़ पाएंगे सचिन तेंदुलकर का ‘विराट’ रिकॉर्ड? ‘चीकू’ की एक कमी बनेगी वजह

आखिर कोहली क्यों नहीं तोड़ पाएंगे सचिन तेंदुलकर का ‘विराट’ रिकॉर्ड? ‘चीकू’ की एक कमी बनेगी वजह

By: JP Yadav | Published: January 19, 2026 11:14:39 AM IST

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वन डे में भले ही टीम इंडिया को हार मिली और सीरीज भी हाथ से निकल गई, लेकिन विराट कोहली की शानदार पारी लोगों को अगले कुछ महीनों तक याद रहेगी. टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने  न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी मैच में एक और शतक लगाकर वनडे में शानदार प्रदर्शन किया. अब तक विराट कोहली 85 शतक लगा चुके हैं. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना हो रही है. 

आगे निकल गए विराट कोहली!

85 शतक पूरे करने के बाद विराट कोहली की सचिन तेंदुलकर से तुलना करें तो वह बहुत आगे हैं. सचिन ने 673 पारियों में अपना 85वां अंतरराष्ट्रीय शतक बनाया था. उन्होंने 42 शतक टेस्ट में जबकि 43 वनडे में 100 रन या इससे अधिक बनाए थे. वहीं, विराट कोहली की बात करें तो यह कारनामा 626 पारियों में किया है. विराट कोहली ने अपने करियर में अब तक वनडे में 54 और टेस्ट में 29 शतक लगाया है, जबकि T20I में 1 शतक बनाया है. 

औसत में सचिन तेंदुलकर पर भारी

मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 85वां 100+ स्कोर बनाने के दौरान 48.24 की औसत से 29283 रन बनाए थे. उधर, विराट कोहली की बात करें तो अब तक 28215 रन बनाए हैं, लेकिन 52.73 के बेहतर औसत से. वहीं, विराट कोहली ने 85 बार 100 रन का आंकड़ा पार करने के अलावा 146 अर्धशतक बनाए हैं. इस लिहाज से 50+ स्कोर का कुल आंकड़ा 231 हो गया है. सचिन की बात करें तो उन्होंने यहां तक 227 से ज़्यादा 50 स्कोर बनाए थे.

सचिन तोड़ सकते हैं सचिन का रिकॉर्ड 

विराट कोहली की फिटनेस की बात करें तो वह बहुत अच्छी है. इसके अलावा, वह अब गेम के सबसे कम पसंदीदा फॉर्मेट में भी एक्टिव हैं. ऐसे में सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना या उसकी बराबरी करना मुश्किल नहीं लगता है. यहां पर बता दें कि टीम इंडिया अब लगभग छह महीने बाद जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच खेलेगी. इसके अलावा वर्ल्ड कप 2027 से पहले वे इस फॉर्मेट में और भी मैच खेल सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अपनी मौजूदा फॉर्म को देखते हुए विराट कोहली निश्चित रूप से 95 या 96 सेंचुरी के साथ खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना एक दूर का सपना लगता है.  यहां पर बता दें कि विराट कोहली को चीकू भी कहा जाता है. उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार उन्हें चीकू ही कहकर बुलाते हैं.

