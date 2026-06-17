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जानिए कौन था ‘मकराक्ष’? भगवान राम का मस्तक काटने की क्यों ली थी प्रतिज्ञा!

'मकराक्ष' जिसने अपनी माताश्री के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि 'राम' का सिर काटकर उसकी खोपड़ी में जल भरकर ही अपने पिता खर के वध का प्रतिशोध लेगा.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: June 17, 2026 6:32:25 PM IST

श्रीराम ने किया मकराक्ष वध
श्रीराम ने किया मकराक्ष वध


Sanatan Dharm: रामायण सनातन धर्म का आधार है. भगवान श्री राम के अदम्य साहस, अद्भुत धैर्य, अपार सहनशीलता, अतुलनीय वीरता, आज्ञाकारिता, कृपा सिंधु, एकपत्नीव्रता  और मर्यादा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आने वाले युगों-युगों तक सनातन का गौरव बढ़ाता रहेगा. इसी कारण प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, परंतु आज हम बात कर रहे हैं राक्षस राज ‘खर’ के पुत्र और लंकापति ‘रावण’ के भतीजे ‘मकराक्ष’ की. जिसने अपनी माताश्री के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि राम का सिर काटकर उसकी खोपड़ी में जल भरकर ही अपने पिता खर के वध का प्रतिशोध लेगा. रामायण के इस वक्तव्य का वर्णन युद्ध में स्थित है, जहां मकराक्ष भगवान श्रीराम का सिर काटने की प्रतिज्ञा करता है. आइए जानते हैं इस प्रतिज्ञा को करने के पीछे का कारण.

दंडकारण्य में खर-दूषण का वध

भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित जब 14 वर्ष के वनवास को भोग रहे थे. उस समय शूर्पणखा नामक राक्षसी जोकि रावण और खर-दूषण की बहन थी. वह आकाश मार्ग से विचरण कर रहीं थी.  इस दौरान श्रीराम के रूप को देखकर मोहित हो गई. अपनी वासना की पिपासा को शांत करने के इरादे से वो श्रीराम के समक्ष पहुंचकर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देती है. चूंकि राम एकपत्नी का व्रत ले चुके थे, इस कारण उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को टुकरा दिया. शूर्पणखा इस बात से पूरी तरह क्रोध में आ जाती है और सीता के ऊपर टूट पड़ती है. इसी बीच लक्ष्मण तलवार के एक प्रहार से शूर्पणखा की नाक काट देते हैं. 
इसके बाद शूर्पणखा अपने भाई खर-दूषण को इसकी जानकारी देती है. खर-दूषण अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से श्रीराम से युद्ध करने आते हैं. प्रभु श्रीराम एक ही बाण से खर-दूषण का सेना सहित वध कर देते हैं. इसी घटना के बाद मकराक्ष, श्रीराम के वध की प्रतिज्ञा लेता है.

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मकराक्ष की प्रमुख शक्तियां और विशेषताएं 

अभूतपूर्व शारीरिक बल: मकराक्ष एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था. युद्ध के मैदान में वह अपनी गदा और अन्य हथियारों से प्रहार करने में अत्यंत कुशल था.

 मायावी युद्ध कौशल: युद्ध में वह माया का प्रयोग करके पल-पल रूप बदलने और अपने शत्रु को भ्रमित करने में माहिर था. 

तीव्र वेग और आक्रामकता: रणभूमि में मकराक्ष बिना डरे आगे बढ़ता था और अपने विरोधियों पर बिना रुके लगातार आक्रमण करने के लिए जाना जाता था. 

प्रतिशोध की ज्वाला: अपने पिता खर की मृत्यु से क्रोधित होकर, उसने अपनी माता को यह संकल्प दिया था कि जब तक वह श्रीराम का वध नहीं करेगा, तब तक अपने पिता को जलार्पण नहीं करेगा. 

मकराक्ष वध

रामायण के युद्ध के मैदान में, मकराक्ष और श्रीराम के बीच भीषण युद्ध हुआ. मकराक्ष ने भगवान राम पर गदा और अन्य अस्त्रों से वार किया. अंत में, उसने जब मुक्कों से लड़ने की कोशिश की, तो श्रीराम ने आग्नेय अस्त्र के प्रहार से मकराक्ष का अंत कर दिया.
मकराक्ष की मृत्यु के पश्चात श्रीराम ने राक्षस कुमार के शव को बड़े आदर के साथ शत्रु सेना को सौंप दिया. विशेष बात यह है कि श्रीराम प्रभु ने अपने वस्त्र से वीर राक्षस कुमार के शव को ढ़क कर उसके प्रति सम्मान वयक्त किया था. 

नोट: यह लेख विभिन्न माध्यमों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी से सृजित किया गया है.

Tags: makrakshRamayanasri ram
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