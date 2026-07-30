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UK Nurse Case: खूबसूरत नर्स की चौंकाने वाली कहानी, कर रही थी ये काम, पकड़े जाने पर हुआ कांड

UK में 32 किलो गांजा तस्करी मामले में दोषी नर्स Levi Whalley को NMC ने strike off नहीं किया. जानें 12 महीने के suspension और पूरे मामले की कहानी।

By: Munna Verma | Published: July 30, 2026 11:20:48 PM IST

UK Nurse Case: एयरपोर्ट पर सूटकेस खुलते ही उड़ गए होश
UK Nurse Case: एयरपोर्ट पर सूटकेस खुलते ही उड़ गए होश


UK Nurse Cannabis Case: ब्रिटेन में करीब 20561072 रुपये कीमत की गांजा की तस्करी के मामले में दोषी ठहराई गई नर्स Levi Whalley को अपना नर्सिंग लाइसेंस पूरी तरह गंवाना नहीं पड़ेगा. Nursing and Midwifery Council (NMC) के ट्रिब्यूनल ने उन्हें रजिस्टर से हटाने के बजाय 12 महीने के लिए निलंबित करने का फैसला किया है. पैनल ने माना कि उनके मामले में स्थाई रूप से रजिस्टर से हटाना परिस्थितियों को देखते हुए जरूरत से ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी.

मामला दिसंबर 2023 का है, जब व्हॉली अपनी दोस्त Sophie Bannister के साथ न्यूयॉर्क से ब्रिटेन लौट रही थीं. बर्मिंघम एयरपोर्ट पर Border Force अधिकारियों ने उनके सामान की जांच की, जिसमें कुल करीब 32 किलो गांजा बरामद होने की बात सामने आई. अकेले व्हॉली के सूटकेस में 38 पैकेट थे, जिनका कुल वजन करीब 19 किलो बताया गया. व्हॉली के पास सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भी हैं. वह पहले नर्सिंग और कॉस्मेटिक एस्थेटिक्स के क्षेत्र में काम कर चुकी हैं.

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कोर्ट ने सुनाई थी 16 महीने की सजा

बर्मिंघम एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा. फरवरी 2025 में Blackburn Magistrates’ Court ने उन्हें ड्रग तस्करी के मामले में दोषी ठहराया. इसके बाद अप्रैल 2025 में Preston Crown Court ने 16 महीने की जेल की सजा सुनाई, जिसे 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया. इस मामले के बाद West Midlands Police की ओर से व्हॉली को NMC के पास रेफर किया गया, जिसके बाद उनके पेशेवर पंजीकरण पर सुनवाई हुई.

NMC ने क्यों नहीं किया Strike Off?

ट्रिब्यूनल की सुनवाई में व्हॉली ने अपने फैसले पर पछतावा जताया. उन्होंने कहा कि वह उस समय अपनी निजी जिंदगी में बेहद कठिन दौर से गुजर रही थीं और उन्होंने आवेग में गलत निर्णय लिया. पैनल ने उनके पछतावे, अधिकारियों के साथ सहयोग और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश को भी ध्यान में रखा. NMC पैनल के अनुसार, मामले की परिस्थितियां असामान्य थीं और उनका अपराध नर्सिंग रजिस्टर पर बने रहने के साथ मूल रूप से असंगत नहीं था. इसी आधार पर striking-off order को अनुचित और अत्यधिक सख्त माना गया.

नर्सिंग करियर में लौटना चाहती हैं व्हॉली

व्हॉली ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उन्होंने अपने जीवन में काफी बदलाव किए हैं और भविष्य में फिर से नर्स के रूप में काम करना चाहती हैं. सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि वह पिछले ढाई वर्षों से नर्स के तौर पर काम नहीं कर पाई हैं और इस अवधि में कॉस्मेटिक एस्थेटिक्स के क्षेत्र में Botox और filler injector के रूप में काम कर रही हैं. उन्होंने अपनी सजा के तहत 80 घंटे की unpaid community service भी पूरी की.

पैनल ने अंततः फैसला दिया कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए 12 महीने का suspension उचित है. यानी उनका रजिस्ट्रेशन स्थायी रूप से खत्म नहीं किया गया, लेकिन वह निलंबन अवधि के दौरान registered nurse के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकतीं. NMC के अनुसार निलंबन, नाम हटाने से अलग एक अस्थाई पेशेवर प्रतिबंध है.

Tags: UK Nurse CaseUK Police
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