Home > बिज़नेस > Railway Pensioners DR Hike 2026: रेलवे के लाखों पेंशनर्स के खाते में आएगी बढ़ी हुई रकम, जानिये कितना बढ़ा DR

Railway Pensioners DR Hike 2026: रेलवे के लाखों पेंशनर्स के खाते में आएगी बढ़ी हुई रकम, जानिये कितना बढ़ा DR

केंद्र सरकार ने लाखों रेलवे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई राहत यानी (Dearness Relief) का इजाफा किया है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 12, 2026 11:31:19 AM IST

railway pensioners dr hike 2026: रेलवे के लाखों पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज
railway pensioners dr hike 2026: रेलवे के लाखों पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज


Railway Pensioners DR Hike 2026: केंद्र सरकार की ओर से रेलवे के लाखों पूर्व कर्मचारियों/पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिला है. केंद्र सरकार की ओर से रेलवे पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) में 2 प्रतिशत का इजाफा किया गया है. इसके बाद महंगाई राहत (DR) 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत हो गया है. DR में यह इजाफा 1 जनवरी, 2026 से लागू माना जाएगा. इसके चलते पेंशनर्स को पिछले महीनों का एरियर भी पेंशन में जोड़कर मिलेगा. 

किसे मिलेगा फायदा?

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार के इस ताजा निर्णय से देशभर के करीब 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनर्स को सीधे-सीधे लाख मिलेगा. वहीं, इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के खजाने पर इसका सालाना अतिरिक्त बोझ करीब 6,791.24 करोड़ रुपये आएगा. काफी दिनों से DR बढ़ाने की मां रेलवे की ओर से की जा रही थी. 

You Might Be Interested In

किसके तहत बढ़ाया गया DR

केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, DR और DA में यह इजाफा 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission Formula) की सिफारिशों के तहत तय फॉर्मूले के मुताबिक दी गई है. यहां पर बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर छह महीने में DA और DR की समीक्षा की जाती है. इसके बाद डीए और डीआर में इजाफा किया जाता है. 

क्या होता है DR

वित्त/पेंशन महंगाई राहत (Dearness Relief) केंद्र सरकार द्वारा दी जीता है. यह पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत. इसे साल में दो बार बढ़ाया जाता है. यह महंगाई पर निर्भर करता है. यह मूल पेंशन का एक हिस्सा है, जो बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए पेंशनर्स को प्रदान किया  जाता है. इसे सामान्य भाषा इस तरह समझें कि कामकाजी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) मिलता है, जबकि रिटायर पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाती है. 

58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ DR

 यहां पर बता दें कि केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र नोदी सरकार ने 18 अप्रैल 2026 को हो ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त DA और DR किस्त को मंजूरी दी थी.सरकार का कहना है कि यह फैसला बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए लिया गया है. इस बढ़ोतरी के बाद DA और DR को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है. 

Tags: railway news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप आम के इन प्रकारों को जानते हैं?

May 11, 2026

चिया सीड्स के 5 फायदे

May 11, 2026

ऐसे बिताएं बड़े मंगलवार का दिन, खुश हो जाएंगे बजरंगबली!

May 11, 2026

गर्मियों में लीची खाने के गजब के फायदे

May 11, 2026

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

Summer Tips: भूलकर भी न खाएं 5 फल

May 11, 2026
Railway Pensioners DR Hike 2026: रेलवे के लाखों पेंशनर्स के खाते में आएगी बढ़ी हुई रकम, जानिये कितना बढ़ा DR

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Railway Pensioners DR Hike 2026: रेलवे के लाखों पेंशनर्स के खाते में आएगी बढ़ी हुई रकम, जानिये कितना बढ़ा DR
Railway Pensioners DR Hike 2026: रेलवे के लाखों पेंशनर्स के खाते में आएगी बढ़ी हुई रकम, जानिये कितना बढ़ा DR
Railway Pensioners DR Hike 2026: रेलवे के लाखों पेंशनर्स के खाते में आएगी बढ़ी हुई रकम, जानिये कितना बढ़ा DR
Railway Pensioners DR Hike 2026: रेलवे के लाखों पेंशनर्स के खाते में आएगी बढ़ी हुई रकम, जानिये कितना बढ़ा DR