Home > बिज़नेस > कौन है Pizza Hut का नया मालिक? 225,360,000,000 रुपये में बेचना पड़ा बिजनेस, कई देशों में फैली है फ्रेंचाइजी

कौन है Pizza Hut का नया मालिक? 225,360,000,000 रुपये में बेचना पड़ा बिजनेस, कई देशों में फैली है फ्रेंचाइजी

हाल ही में पिज़्ज़ा हट की पैरेंट कंपनी 'यम ब्रांड्स' ने इसके मालिकाना हक को अब किसी और को बेच दिया है. आइये जानते हैं कि इसके नए मालिक कौन हैं?

By: Shivangi Shukla | Published: June 17, 2026 7:14:55 PM IST

कौन है Pizza Hut का नया मालिक
कौन है Pizza Hut का नया मालिक


90s की जनरेशन का पिज़्ज़ा हट से एक खास नाता है. यूं तो पिज्जा हट का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन अब इसके मालिक बदल चुके हैं. 1958 में इसे दो भाइयों डैन और फ्रैंक कार्नी ने शुरू किया था. 

भारत में भी पिज्जा हट की चेन और इसका स्वाद काफी पॉपुलर हुआ था. हाल ही में पिज़्ज़ा हट की पैरेंट कंपनी ‘यम ब्रांड्स’ ने इसके मालिकाना हक को अब किसी और को बेच दिया है. आइये जानते हैं कि इसके नए मालिक कौन हैं?

You Might Be Interested In

कौन है पिज्जा हट का नया मालिक!

‘पिज्जा हट’ की पैरेंट कंपनी ‘यम ब्रांड्स’ (Yum Brands) ने आखिरकार पिज्जा हट के वैश्विक कारोबार को $2.7 बिलियन डॉलर (करीब 22,500 करोड़ रुपये) में बेचने का फैसला कर लिया है. बाजार में बढ़ते कॉम्पिटिशन, कस्टमर्स की बदलती हुई डिमांड और इस वेंचर की गिरती बिक्री के चलते कंपनी ने यह कदम उठाया है. बता दें कि इस सौदे के पूरा होने के बाद पिज्जा हट का पुराना सफर खत्म हो जायेगा और अब एक नए अध्याय की शुरुआत की जाएगी.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस बड़े सौदे के तहत पिज्जा हट के पूरे वैश्विक बिजनेस को दो अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया है. चीन की एक कंपनी यम चाइना होल्डिंग्स (Yum China Holdings) पिज्जा हट के कारोबार को $1.2$ अरब डॉलर में खरीद रही है और यह चीन में इसकी चेन चलाएगी. जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट इक्विटी फर्म ‘लॉन्गरेंज कैपिटल’ $1.5$ अरब डॉलर में बाकी हिस्सेदारी खरीदकर चीन के बाहर दुनिया के पूरे वैश्विक बिजनेस का अधिग्रहण करेगी.

यम ब्रांड्स को क्यों उठाना पड़ा यह कदम?

पिछले काफी समय से पिज्जा हट अपनी गिरती हुई बिक्री और वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा था. मार्केट के जानकारों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने पिज्जा चेन के मुनाफे को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है. इसके साथ ही, हाल के दिनों में जीएलपी-1 (GLP-1) जैसी वजन घटाने वाली दवाओं के बढ़ते चलन ने भी लोगों की खाने-पीने की आदतों को बदला है, जिससे लोग अब फास्ट फूड की जगह हेल्दी डाइट को प्राथमिकता दे रहे हैं. इन सब वजह से यम ब्रांड्स को इसकी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी.

Tags: businesspizza hut
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026

कौन हैं समीक्षा शेट्टी? अर्चना पूरन सिंह के बेटे के...

June 17, 2026

कौन हैं वो 6 सांसद, जिन्होंने उड़ाई उद्धव ठाकरे की...

June 17, 2026

क्या AI खा जाएगा आपकी नौकरी? रोबोट्स को ट्रेनिंग दे...

June 17, 2026

वनडे में किस टीम ने सबसे ज्यादा बार ठोके 400+...

June 17, 2026
कौन है Pizza Hut का नया मालिक? 225,360,000,000 रुपये में बेचना पड़ा बिजनेस, कई देशों में फैली है फ्रेंचाइजी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है Pizza Hut का नया मालिक? 225,360,000,000 रुपये में बेचना पड़ा बिजनेस, कई देशों में फैली है फ्रेंचाइजी
कौन है Pizza Hut का नया मालिक? 225,360,000,000 रुपये में बेचना पड़ा बिजनेस, कई देशों में फैली है फ्रेंचाइजी
कौन है Pizza Hut का नया मालिक? 225,360,000,000 रुपये में बेचना पड़ा बिजनेस, कई देशों में फैली है फ्रेंचाइजी
कौन है Pizza Hut का नया मालिक? 225,360,000,000 रुपये में बेचना पड़ा बिजनेस, कई देशों में फैली है फ्रेंचाइजी