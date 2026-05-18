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सिर्फ भारत ही नहीं अन्य देशों में भी पेट्रोल-डीजल के दामों ने तोड़े रिकॉर्ड, जानें म्यांमार से पाकिस्तान का हाल

Petrol Price in World: मिडिल ईस्ट तनाव और ग्लोबल सप्लाई संकट से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. आइए जानते हैं सभी का हाल

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: May 18, 2026 9:49:41 AM IST

पड़ोसी देश में तेल के हालात
पड़ोसी देश में तेल के हालात


Petrol Price in World: मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन में आई रुकावटों का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने कई देशों में महंगाई को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. पेट्रोल और डीजल महंगे होने से ट्रांसपोर्ट, उद्योग और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. भारत ही नहीं, उसके पड़ोसी देशों में भी ईंधन की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है. खासकर म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में हालात ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, जहां बढ़ती तेल कीमतों ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

 म्यांमार में गहराया तेल संकट (Myanmar Fuel Price)

म्यांमार इस समय सबसे गंभीर ईंधन संकट का सामना कर रहा है. ग्लोबल तेल संकट और देश के अंदरूनी हालातों के कारण यहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है. आंकड़ों के मुताबिक, म्यांमार में पेट्रोल की कीमतों में 89.7 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम 112.7 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं. ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और जरूरी सामानों की कीमतों पर भी बड़ा असर पड़ा है.

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 पाकिस्तान में बढ़ी महंगाई की मार (Pakistan Fuel Price)

पाकिस्तान में भी तेल की बढ़ती कीमतों ने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया है. कमजोर अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के महंगे होने से यहां आम लोगों का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में 54.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. वहीं डीजल भी 44.9 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है, जिससे परिवहन और जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं.

 श्रीलंका में ईंधन कीमतों ने बढ़ाई चिंता (Sri Lanka Fuel Price)

आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहे श्रीलंका में भी तेल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने से यहां पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम तेजी से बढ़े हैं. आंकड़ों के मुताबिक, श्रीलंका में पेट्रोल 38.2 प्रतिशत और डीजल 41.8 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है. इसका असर रोजमर्रा की वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहन पर भी दिखाई दे रहा है.

 नेपाल में डीजल की कीमतों में बड़ा उछाल (Nepal Fuel Price)

नेपाल में ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम जनता और व्यापार दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है. खासतौर पर डीजल के दामों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है. नेपाल में पेट्रोल की कीमतों में 38.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि डीजल 58.5 प्रतिशत तक महंगा हो चुका है. डीजल महंगा होने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ा है, जिसका असर बाजार में सामानों की कीमतों पर भी पड़ रहा है.

 चीन भी नहीं बच पाया तेल संकट से (China Fuel Price)

दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल चीन पर भी ग्लोबल तेल संकट का असर दिखाई दे रहा है. हालांकि चीन के पास ऊर्जा संसाधनों का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का प्रभाव वहां भी पड़ा है. चीन में पेट्रोल की कीमतों में 21.7 प्रतिशत और डीजल में 23.7 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

  

Tags: pakistan fuel pricePetrol Price in World
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