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MS Dhoni ने कितना टैक्स भरा? अमाउंट देख इनकम टैक्स ऑफिसर के भी उड़े होश, बन गए बिहार-झारखंड के सबसे बड़े टैक्सपेयर!

MS Dhoni Income Tax: इस मज़बूत टैक्स कलेक्शन में सिर्फ़ लोगों का ही नहीं, बल्कि बड़ी कॉर्पोरेट सरकारी कंपनियों का भी अहम रोल रहा है. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL), और CMPDI जैसी बड़ी कंपनियों ने सरकारी खजाने में अहम योगदान दिया है.

By: Divyanshi Singh | Published: May 8, 2026 3:07:11 PM IST

संन्यास के बाद भी ‘थाला’ छाप रहे करोड़ों रुपये
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MS Dhoni Income Tax: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जलवा मैदान से रिटायर होने के बाद भी कम नहीं हुआ है. अपने बल्ले से कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले “थाला” ने अब फाइनेंशियल दुनिया में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है. लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, महेंद्र सिंह धोनी बिहार और झारखंड में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले इंडिविजुअल टैक्सपेयर बन गए हैं.

50 करोड़ से ज़्यादा टैक्स

इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी, धोनी ब्रांड एंडोर्समेंट, IPL और अलग-अलग बिज़नेस वेंचर में एक्टिव रूप से शामिल हैं. इसी वजह से उनकी इनकम लगातार बढ़ी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में ₹50 करोड़ से ज़्यादा एडवांस टैक्स जमा किया था. हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी इंडिविजुअल के लिए सही टैक्स अमाउंट पब्लिकली नहीं बताता है, लेकिन बिहार-झारखंड रीजन के चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर डॉ. डी. सुधाकर राव ने कन्फर्म किया है कि धोनी इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा टैक्सपेयर बनकर उभरे हैं.

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बिहार और झारखंड में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन

धोनी की पर्सनल टैक्स अचीवमेंट के साथ-साथ, बिहार और झारखंड के टोटल टैक्स कलेक्शन में भी हिस्टोरिक उछाल आया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान इन दोनों राज्यों से रिकॉर्ड ₹20,000 करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया. इस मामले में झारखंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कुल कलेक्शन में ₹12,000 करोड़ का अहम योगदान दिया. खास बात यह है कि इस बड़ी रकम का लगभग 70 परसेंट सीधे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) के ज़रिए इकट्ठा किया गया. यह आंकड़ा ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कम्प्लायंस को दिखाता है.

सरकारी कंपनियों का दबदबा

इस मज़बूत टैक्स कलेक्शन में सिर्फ़ लोगों का ही नहीं, बल्कि बड़ी कॉर्पोरेट सरकारी कंपनियों का भी अहम रोल रहा है. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL), और CMPDI जैसी बड़ी कंपनियों ने सरकारी खजाने में अहम योगदान दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, भारी बारिश की वजह से माइनिंग के काम में रुकावट के बावजूद इन कॉर्पोरेशन से टैक्स कलेक्शन काफी ठीक-ठाक रहा.

 कितने लोग फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?

आंकड़ों के मुताबिक, बिहार और झारखंड में कुल 55 मिलियन लोगों के पास पैन कार्ड हैं. हालांकि, हैरानी की बात है कि इनमें से सिर्फ़ 4 मिलियन लोग ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं. PAN कार्ड होल्डर्स और रिटर्न फाइल करने वालों के बीच यह बड़ा अंतर इकॉनमी के लिए एक बड़ी चुनौती है. इसलिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब अवेयरनेस बढ़ाने और रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए एक खास आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

Tags: ms dhoni
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