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महिलाओं के लिए सुनहरा मौका, लखपति दीदी योजना का ले सकती हैं लाभ, 5 लाख रुपये तक का ऐसे ले सकती हैं लोन

Lakhpati Didi Scheme: भारत सरकार की तरफ से लखपति दीदी योजना शुरू हुई, जिसका लाभ लेकर बहुत सी महिलाओं ने नाम और पैसा कमाया. वहीं इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कई बार जिक्र कर चुके हैं. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में...

By: Deepika Pandey | Published: June 5, 2026 5:13:02 PM IST

लखपति दीदी योजना
लखपति दीदी योजना


Lakhpati Didi Scheme: भारत सरकार की तरफ से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की गई. सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना से महिलाओं को स्वरोजगार मिला और आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है. योजना के तहत महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है. साथ ही उनका व्यवसाय शुरू करने में आसान लोन की सुविधा भी दी जाती है. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इसके तरीके…

बता दें कि लखपति दीदी योजना भारत की लोकप्रिय योजनाओं में से एक है. इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है. हालांकि इसका लाभ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं ही ले सकती हैं. महिलाएं व्यवसाय को बढ़ाने और नया उद्यम शुरू करने के लिए भी लोन ले सकती हैं.

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आवेदक के पास होने चाहिए ये दस्तावेज

अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो जान लीजिए कि आपका किसी मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना जरूरी है. इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, समूह सदस्यता संबंधी दस्तावेज और व्यवसाय योजना के दस्तावेज होने जरूरी हैं. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है.

दस्तावेजों की जांच के बाद मिलेगा लाभ

आवेदन करने के बाद एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा और उन सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी. अगर आपके दस्तावेज मानक पर खरे उतरते हैं, तो जल्द ही आपके आवेदन का जवाब दिया जाएगा और आपके बिजनेस के आधार पर लोन को मान्यता दे दी जाएगी. कुछ समय में आपके बैंक खाते में संबंधित धनराशि भी दे दी जाएगी. इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का लाभ दिया जा सकता है. 

क्या है सरकार का उद्देश्य?

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाया जा सके, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिले. सरकार की इस योजना का लाभ लेकर लाखों महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में कई भाषणों में जानकारी दे चुके हैं.

Tags: Lakhpati Didi Scheme
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