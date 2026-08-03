ITR Refund नहीं आया? हो सकती हैं ये 5 बड़ी गलतियां, तुरंत करें चेक

Income Tax Refund: हर टैक्सपेयर को 31 जुलाई, 2026 तक अपना ITR फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि यही डेडलाइन थी. अब, अपना रिटर्न फाइल करने के बाद, हर टैक्सपेयर अपने रिफंड का इंतज़ार कर रहा होगा. हो सकता है कि बहुत से लोगों को उनका रिफंड मिल गया हो, लेकिन बहुत से लोग अभी भी अपने रिफंड का इंतज़ार कर रहे होंगे. अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो इसे नज़रअंदाज़ न करें. कभी-कभी, गलतियों की वजह से रिफंड में देरी हो सकती है. इसलिए, रिफंड न मिलने के कुछ कारणों को समझना ज़रूरी है.

गलत डिटेल्स मिलने पर भी नहीं मिलेगा रिफंड

अगर सैलरी, TDS, या दूसरी इनकम की जानकारी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो रिटर्न की जांच की जा सकती है, जिससे रिफंड में भी देरी हो सकती है. इसके अलावा, IFSC कोड या बैंक अकाउंट नंबर गलत होने पर भी रिफंड ट्रांसफर फेल हो सकता है.

PAN कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं

अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को अपने PAN कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह आपके रिफंड न आने का एक कारण हो सकता है. सबसे पहले, अपने PAN कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करें.

क्या आपने अपना ITR वेरिफ़ाई किया या नहीं?

अगर आपको लगता है कि ITR फ़ाइल करने के बाद आपका रिटर्न आ जाएगा, तो आप गलत हैं.

अपने रिटर्न को ई-वेरिफ़ाई करना भी ज़रूरी है.

जब तक आप यह प्रोसेस पूरा नहीं करते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं करेगा.

रिफंड सिर्फ़ ई-वेरिफ़िकेशन के बाद ही मिलते हैं.

कहीं आपके PAN कार्ड में कोई गलती तो नहीं?

अगर आपके बैंक अकाउंट में नाम और PAN कार्ड में नाम में कोई फ़र्क है, तो बैंक रिफंड ट्रांसफ़र रिजेक्ट कर सकता है. रिफंड सिर्फ़ सही जानकारी वाले अकाउंट में ही भेजे जाते हैं.

पहले का टैक्स बकाया होने पर भी आएगी दिक्कत

आपका पिछले असेसमेंट ईयर का टैक्स बकाया है. ऐसे मामले में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके मौजूदा रिफंड से पिछला टैक्स बकाया काट सकता है. इससे रिफंड में देरी हो सकती है या रिफंड कम मिल सकता है.